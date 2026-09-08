Започна произодството на първата твърдотелна батерия, не е в Китай

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ProLogium започна масово производство на своята твърдоелектролитна батерия Generation 3.5 в Тайван. Голямата литиево-керамична батерия с капацитет 185,4 Ah постига енергийна плътност от 381 Wh/kg, според тестове на немския TUV. Обемната енергийна плътност е 903 Wh/L.

Технологията е базирана на архитектурата на клетката Logithium на ProLogium. Тя комбинира керамичен сепаратор с ръбна структура, проектирана да осигури допълнително разделяне, уплътняване и изолация около електродите.

ProLogium разработи първата си архитектура на батерии през 2012 г. и започна търговско производство през 2013 г. Оттогава компанията твърди, че е доставила над 2,4 милиона клетки.

От 2024 г. ProLogium управлява гигамащабна производствена платформа за големи батерийни клетки. Сега обаче стартира производството на ново поколение батерии. Успоредно с това ProLogium разработва своята технология от поколение 4.

Според плановете на компанията около 10 процента от съществуващото производствено оборудване ще трябва да бъде модифицирано. ProLogium посочва електрически превозни средства, центрове за данни, морски приложения и аерокосмическата индустрия като целеви пазари.

В допълнение към Тайван, ProLogium планира да създаде производствени мощности във Франция и евентуално в Северна Америка.