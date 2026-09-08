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Радев откри китайски завод за батерии край Пловдив, инвестицията е 32 млн. евро (Снимки)

Мая Вакрилова

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Кметът на Община "Марица" Димитър Иванов, премиерът Румен Радев и главният оперативен директор на фирмата Снимка: Мая Вакрилова
  •  Двама кметове посрещнаха премиера - на Пловдив и на община "Марица"
  • До края на годината работните места ще стигнат 100

За откриването на китайския завод за производство на батерии за електрически коли край Радиново пристигна премиерът Румен Радев. Посрещнаха го двама кметове - на Пловдив Костадин Димитров и на община "Марица"  Димитър Иванов. Предприятието е в Индустриалната зона, а размерът на инвестицията е 32 млн. евро. Очаква се до края на годината екипът  да достигне 100 души. Премиерът приветства инвеститорите.

"Дълги години българите наблюдавахме как китайците прелитат над нас и кацат в друга европейска държава, за да инвестират. Днешното високотехнологично предприятие показа, че китайските инвестиции имат място у нас", каза премиерът Радев. По думите му днешното събитие е благодарение на декларация за сътрудничество, подписано през 2019 г от него и президентът на Китай.

12 души, сред които Румен Радев и кметовете Костадин Димитров и Димитър, Иванов се наредиха да режат лентата на новия китайски завод.
12 души, сред които Румен Радев и кметовете Костадин Димитров и Димитър, Иванов се наредиха да режат лентата на новия китайски завод. Снимка: Мая Вакрилова

„Моделът на растеж, основан на преразпределение, потребление и евтин труд, вече се изчерпа. Трябва да вървим към един много по-различен модел – основан на повишена производителност и производство с висока добавена стойност", заяви Румен Радев.

На събитието присъстват вицепремиерът Атанас Пеканов, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, външният министър Велислава Чамова, Владимир Николов, областният управител на Пловдив Георги Янев. 

Главният оперативен директор Пенли Ин показа на премиера в какво се изразява производството. 

"Поздравявам ZS Europe за поредната инвестиция в нашия район и се надявам в бъдеще да има още много такива", заяви кметът Костадин Димитров. Областният управител Георги Янев добави, че Тракия икономическа зона може свободно да се нарече "индустриалното сърце на България".

Следваща спирка на Радев от посещението му в Пловдив е първа копка на завод за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи край с. Царацово, община "Марица". Накрая ще ходи на Околовръстното шосе на Пловдив, за чието разширение се говори от години, но така и не започва. 

Радев приветства китайските инвестиции в България.
Радев приветства китайските инвестиции в България. Снимка: Мая Вакрилова
Радев и съпровождащите го официални лица на откриването на новия завод в Радиново.
Радев и съпровождащите го официални лица на откриването на новия завод в Радиново. Снимка: Мая Вакрилова
Китайски работници наблюдават с интерес височайшето посещение.
Китайски работници наблюдават с интерес височайшето посещение. Снимка: Мая Вакрилова
Главният оперативен директор Пенли Ин разказва на премиера Радев в какво се изразява производството на новия завод.
Главният оперативен директор Пенли Ин разказва на премиера Радев в какво се изразява производството на новия завод. Снимка: Мая Вакрилова
Румен Радев дойде на откриването на нов китайски завод край Пловдив.
Румен Радев дойде на откриването на нов китайски завод край Пловдив. Снимка: Мая Вакрилова
Първата спирка от визитата на Радев край Пловдив е откриването на нов китайски завод за батерии.
Първата спирка от визитата на Радев край Пловдив е откриването на нов китайски завод за батерии. Снимка: Мая Вакрилова
                                                                                                                                    

Кметът на Община "Марица" Димитър Иванов, премиерът Румен Радев и главният оперативен директор на фирмата
12 души, сред които Румен Радев и кметовете Костадин Димитров и Димитър, Иванов се наредиха да режат лентата на новия китайски завод.
Радев приветства китайските инвестиции в България.
Радев и съпровождащите го официални лица на откриването на новия завод в Радиново.
Китайски работници наблюдават с интерес височайшето посещение.
Главният оперативен директор Пенли Ин разказва на премиера Радев в какво се изразява производството на новия завод.
Румен Радев дойде на откриването на нов китайски завод край Пловдив.
Първата спирка от визитата на Радев край Пловдив е откриването на нов китайски завод за батерии.

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