Радев откри китайски завод за батерии край Пловдив, инвестицията е 32 млн. евро (Снимки)

Двама кметове посрещнаха премиера - на Пловдив и на община "Марица"

До края на годината работните места ще стигнат 100

За откриването на китайския завод за производство на батерии за електрически коли край Радиново пристигна премиерът Румен Радев. Посрещнаха го двама кметове - на Пловдив Костадин Димитров и на община "Марица" Димитър Иванов. Предприятието е в Индустриалната зона, а размерът на инвестицията е 32 млн. евро. Очаква се до края на годината екипът да достигне 100 души. Премиерът приветства инвеститорите.

"Дълги години българите наблюдавахме как китайците прелитат над нас и кацат в друга европейска държава, за да инвестират. Днешното високотехнологично предприятие показа, че китайските инвестиции имат място у нас", каза премиерът Радев. По думите му днешното събитие е благодарение на декларация за сътрудничество, подписано през 2019 г от него и президентът на Китай. 12 души, сред които Румен Радев и кметовете Костадин Димитров и Димитър, Иванов се наредиха да режат лентата на новия китайски завод. Снимка: Мая Вакрилова

„Моделът на растеж, основан на преразпределение, потребление и евтин труд, вече се изчерпа. Трябва да вървим към един много по-различен модел – основан на повишена производителност и производство с висока добавена стойност", заяви Румен Радев.

На събитието присъстват вицепремиерът Атанас Пеканов, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, външният министър Велислава Чамова, Владимир Николов, областният управител на Пловдив Георги Янев.

Главният оперативен директор Пенли Ин показа на премиера в какво се изразява производството.

"Поздравявам ZS Europe за поредната инвестиция в нашия район и се надявам в бъдеще да има още много такива", заяви кметът Костадин Димитров. Областният управител Георги Янев добави, че Тракия икономическа зона може свободно да се нарече "индустриалното сърце на България".