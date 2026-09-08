Бъдещето на Skoda Superb е под въпрос

Един от най-емблематичните и обичани модели на Skoda - Superb, може скоро да бъде изпратен в пенсия. За това намекна от изпълнителния директор на компанията Клаус Зелмер в интервю за Autocar. Решението отразява промените в автомобилната индустрия, породени от прехода към електрическа мобилност и промяната в потребителското търсене.

От икономическа гледна точка, поддържането на седани в D-сегмента става все по-нерентабилно за производителите под шапката на Volkswagen Group. Натискът от страна на регулаторните органи в Европейския съюз за намаляване на въглеродните емисии изисква пренасочване на капиталовите инвестиции към разработката на изцяло електрически платформи. В тази ситуация оптимизирането на производствените разходи във фабриките се очертават като ключови фактори за запазване на маржовете на печалба на Skoda.

Skoda е един от най-печелившите брандове на VW Group, като за първата половина на годината има марж от около 8,5% и записва рекордни резултати.