Audi възроди мъника A2, но само на ток и с 646 км пробег

Audi официално представи най-новия и компактен модел в своята електрическа гама - A2 e-tron. Въпреки скромните си размери колата има максимален пробег, който достига 646 километра с едно зареждане.

Новият електрически автомобил идва като пряк идеологически и технологичен наследник на оригиналното Audi A2, което дебютира в края на миналия век с революционна за времето си концепция. Първото поколение на модела се отличаваше с авангардна за епохата си аеродинамика и изцяло алуминиево купе за драстично намаляване на разхода на гориво.

Audi представи най-новия модел в своята електрическа гама - A2 e-tron. Снимки: Audi Оригиналното A2 остана нишов продукт и се произвеждаше само до август 2005 г., когато компанията преустанови неговия жизнен цикъл след малко над 176 000 сглобени коли.