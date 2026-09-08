Audi възроди мъника A2, но само на ток и с 646 км пробег

Audi официално представи най-новия и компактен модел в своята електрическа гама - A2 e-tron. Въпреки скромните си размери колата има максимален пробег, който достига 646 километра с едно зареждане.
Новият електрически автомобил идва като пряк идеологически и технологичен наследник на оригиналното Audi A2, което дебютира в края на миналия век с революционна за времето си концепция. Първото поколение на модела се отличаваше с авангардна за епохата си аеродинамика и изцяло алуминиево купе за драстично намаляване на разхода на гориво.
Оригиналното A2 остана нишов продукт и се произвеждаше само до август 2005 г., когато компанията преустанови неговия жизнен цикъл след малко над 176 000 сглобени коли.
Новият A2 e-tron има и впечатляваща консумация на енергия, която възлиза на едва 12,8 kWh на 100 километра. Това е постигнато чрез коефициент на челно съпротивление от едва 0,24 и усъвършенствана софтуерна архитектура за управление на батерията. Моделът ще се предлага с набор от дигитални технологии от следващо поколение и разнообразие от конфигурации за задвижване.