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https://www.24chasa.bg/index.php/biznes/article/23523814 www.24chasa.bg

Audi възроди мъника A2, но само на ток и с 646 км пробег

Георги Луканов

[email protected]

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Audi представи най-новия модел в своята електрическа гама - A2 e-tron. Снимки: Audi

Audi официално представи най-новия и компактен модел в своята електрическа гама - A2 e-tron. Въпреки скромните си размери колата има максимален пробег, който достига 646 километра с едно зареждане.

Новият електрически автомобил идва като пряк идеологически и технологичен наследник на оригиналното Audi A2, което дебютира в края на миналия век с революционна за времето си концепция. Първото поколение на модела се отличаваше с авангардна за епохата си аеродинамика и изцяло алуминиево купе за драстично намаляване на разхода на гориво.

Audi представи най-новия модел в своята електрическа гама - A2 e-tron. Снимки: Audi
Audi представи най-новия модел в своята електрическа гама - A2 e-tron. Снимки: Audi
Оригиналното A2 остана нишов продукт и се произвеждаше само до август 2005 г., когато компанията преустанови неговия жизнен цикъл след малко над 176 000 сглобени коли.

Audi представи най-новия модел в своята електрическа гама - A2 e-tron. Снимки: Audi
Audi представи най-новия модел в своята електрическа гама - A2 e-tron. Снимки: Audi
Новият A2 e-tron има и впечатляваща консумация на енергия, която възлиза на едва 12,8 kWh на 100 километра. Това е постигнато чрез коефициент на челно съпротивление от едва 0,24 и усъвършенствана софтуерна архитектура за управление на батерията. Моделът ще се предлага с набор от дигитални технологии от следващо поколение и разнообразие от конфигурации за задвижване.

Audi представи най-новия модел в своята електрическа гама - A2 e-tron. Снимки: Audi
Audi представи най-новия модел в своята електрическа гама - A2 e-tron. Снимки: Audi
Audi представи най-новия модел в своята електрическа гама - A2 e-tron. Снимки: Audi

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