Борят недостига на шофьори с камион робот без кабина

Британската компания Voltempo подготвя електрически автономен камион без кабина. Така нареченият Smart Trailer ще бъде с дължина 15,6 метра, ще може да обработва общо тегло от 42 тона и благодарение на елиминирането на работното място на водача ще може да транспортира по-голям обем товари.

Досега автономните камиони се промотират като обикновени влекачи, в които просто никой не сяда. Британската компания Voltempo отива по-далеч - ако вътре няма шофьор, е безсмислено да се изгражда кабина с работно място на водача.

В продължение на сто години кабината е гордостта на всеки шофьор, а в бъдеще технологиите може да направят така, че не само да се реши проблемът с недостига на шофьори, а и самата професия да изчезне.

Очаква се Smart Trailer да е с дължина 15,6 метра, да е на пет оси и да може да се справи с общо тегло от 42 тона. Това би надхвърлило настоящите британски ограничения за камиони, които изискват максимална дължина от 12 метра и максимално тегло от 32 тона. Следователно ще е необходима нова категория или специално одобрение.

В момента теглото на празен голям камион е 10-12 тона. Типичната комбинация с електрически влекач и класическо полуремарке може да достигне около 19 тона.

Премахването на кабината вероятно ще доведе до 15 процента повече товарен обем и 5 до 7 тона повече полезен товар. За камион, задвижван от батерии, където батерията намалява резерва от тегло, това е по-важно от самия футуристичен вид.

Автономните електрически камиони без кабина, като представения от британската компания Voltempo концепт Smart Trailer, се управляват чрез комбинация от вградени сензори (камери, радари, LiDAR) за самостоятелно движение и човешки център за дистанционен контрол. Автономната машина разчита изцяло на своя бордови изкуствен интелект в редовни ситуации, но хората остават решаващ фактор, за да се намесват при инциденти или неочаквани сценарии, макар и от разстояние.

Камионът използва комплект от дългообхватни LiDAR сензори, камери и радари с 360-градусов обхват. Локалният изкуствен интелект обработва данните за милисекунди, за да разпознава обекти, пешеходци, пътна маркировка и промени в трафика без нужда от непрекъснат сигнал отвън.

Макар в кабината да няма шофьор, камионите се наблюдават от отдалечени операционни центрове чрез 5G свързаност. Ако камионът срещне проблем, който ИИ не може да разреши (например блокиран път от полиция или повредена инфраструктура), човешки оператор поема контрола. Един човек в центъра, който може да е разположен на стотици километри, е в състояние да следи десетки камиони едновременно.

Моделът е проектиран за т.нар. SAE-ниво 4 автономност. Това означава, че той е напълно самостоятелен, но само в предварително картографирани и одобрени фиксирани коридори, например магистрални трасета от хъб до хъб или затворени зони между пристанища и логистични центрове.

Компанията не се стреми към редовен градски трафик, където камион без кабина би трябвало да се бори със задръствания, велосипедисти и автомобили с нетърпеливи шофьори. Тя вижда най-голям смисъл във фиксирани маршрути.

Планира се автономният камион без кабина да бъде завършен през септември 2027 г., последвано от пътни тестове в Южен Уелс. Производството може да започне в края на 2027 г. с първи доставки в средата на 2028 г., първоначално за Великобритания, а по-късно и за континентална Европа.