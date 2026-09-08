"Волга" вече не е съветска, а китайска

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През лятото на 2026 г. официално стартираха продажбите на автомобили с марка "Волга" на руския пазар. Името, познато на няколко соцпоколения, сега означава съвсем различен продукт: три модела на модерна китайска платформа, производство в Нижни Новгород и планове за обширна локализация.

Името "Волга", познато от съветското време, е възродено, но в съвсем различна форма. Новият проект не е свързан с ГАЗ, а автомобилите му са построени на

модерна модулна платформа D-клас, адаптирана към руските условия

на експлоатация и предлагана стандартно с пълен зимен пакет, пише Gazeta.Ru.

Поточната линия се намира в Нижни Новгород на място, използвано преди това за автомобили Volkswagen и Skoda. Серийното производство започна през април 2026 г., а първите автомобили пристигнаха в дилърските центрове през юни.

Изданието обаче премълчава най-важното. Това, че от старата руска класика е останала единствено емблемата с еленчето. Противно на патриотичното руско говорене за "възраждане на родното производство", новите модели C50, K40 и K50, които вече напълниха шоурумовете, се оказаха директни копия на китайския концерн Geely.

900-те служители в завода в Нижни Новгород в момента не произвеждат автомобили от нулата. Автомобилите пристигат от Китай под формата на готови комплекти (сглобени шасита, готови двигатели и трансмисии). Служителите монтират окачването, колелата, изпускателната система и дребните детайли.

Основна задача на работниците е физически да подменят елементите,

които отличават колата от Geely. Те монтират новата предна броня, радиаторната решетка с вертикални ребра и лепят емблемите с логото на елена.

Служителите добавят допълнителни нагреватели за руските условия (на предното стъкло, волана и задните седалки), които се вграждат на място в завода. Така към момента ролята на персонала е предимно логистична и монтажна.

Докато 900 работници в бившия завод на Volkswagen сглобяват готови части от Азия, купувачите са изправени пред друг парадокс.Те трябва да платят с около 10 процента повече за преименувана китайска кола само заради носталгията по миналото.

Първоначално портфолиото на марката включва три модела: бизнес седана C50, средноразмерния кросоувър K40 и флагманския кросоувър K50.

"Волга К50" е голям кросоувър. Под капака има двулитров турбодвигател с 238 к.с. и 350 нм въртящ момент, съчетан с 8-степенна хидромеханична автоматична скоростна кутия.

Задвижване на всички колела със заден мост, управляван от съединител. Ускорението до 100 км/ч отнема 7,6 секунди, максималната скорост е 210 км/ч, а комбинираният разход на гориво е 8,5 л/100 км. Най-високите нива на оборудване включват адаптивно окачване с регулируема твърдост на амортисьорите - опция, която не се предлага от много конкуренти в този клас.

Характеристиките на K50 включват адаптивен круиз контрол, асистент за поддържане на лентата и автоматично спиране, 360-градусова камера, вентилирани и масажни предни седалки, електрическо регулиране на облегалката на втория ред седалки, аудиосистема с 12 високоговорителя, head-up дисплей и тризонов климатик.

Моделът Comfort започва от 4 199 000 рубли (45 000 евро).

След кросоувъра Volga представи бизнес седана C50. Моделът е

позициониран като комфортен и технологично напреднал автомобил

с изискан, минималистичен дизайн и изчистени линии.

Автомобилът е оборудван с 2-литров турбо двигател с директно впръскване в две версии: 150 или 200 к.с. И двата двигателя са сдвоени със 7-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител.

Оборудването включва LED фарове, безключово влизане, двузонов климатик, круиз контрол, аудиосистема с 12 високоговорителя, сензори за дъжд и светлина, 360-градусова камера, адаптивен круиз контрол, автоматично спиране и асистент за поддържане на лентата. Цената на седана Standard започва от 2 899 000 рубли (31 000 евро).

"Волга К40" пък е кросоувър от среден размер. Интериорът разполага с 10,2-инчов дигитален инструментален панел, 13,2-инчов мултимедиен екран и двузонов климатик.

Електронните системи за подпомагане на водача включват асистент за поддържане на лентата, адаптивен круиз контрол, разпознаване на знаци, камери за всички посоки и автоматични дълги светлини. Включени са също шест въздушни възглавници и обтегачи на предпазните колани.

Планираният обем на производство до края на годината е 30 000 превозни средства с 2000 служители, твърдят руските журналисти.