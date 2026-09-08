Jaguar Land Rover съкращава около 4000 работни места

Британският производител на луксозни автомобили Jaguar Land Rover (JLR) обяви, че планира да съкрати около 4000 работни места по целия свят през следващите две години като част от по-цялостен план за намаляване на разходите и подобряване на конкурентоспособността.

Компанията, която е собственост на индийската Tata Motors, очаква програмата за намаляване на броя на работниците, която ще бъде реализирана чрез доброволно напускане на служители, да допринесе за икономии от около 1,7 милиарда паунда (1,98 милиарда евро), като едновременно с това ще понижи прага на рентабилност на производството до 300 000 коли.

JLR има около 43 000 служители по целия свят, включително около 34 000 във Великобритания, но компанията не е уточнила къде ще се извършат съкращенията на работни места.

Въпреки обявените съкращения на работни места, Jaguar Land Rover планира да инвестира между 15 и 18 милиарда паунда през следващите пет години в електрификация, цифрови технологии, модерно производство и подобряване на клиентското изживяване. Компанията обяви и пускането на пазара на пет нови модела през следващите 12 месеца.