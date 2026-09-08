Dacia Spring вече не е китайска, а словенска

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Второто поколение на първата електрическа Dacia Spring е факт. Дизайнът е изцяло променен, размерите са увеличени, а моделът получава по-голяма батерия, повече мощност и подобрено оборудване, без да се отклонява от логиката на достъпен електрически градски автомобил.

Новият Spring е базиран на новата малка платформа RG-EV на Renault и в сравнение с предишното поколение, само името е останало същото.

Второто поколение на първата електрическа Dacia Spring. Снимки: Dacia

В сравнение с предишния Spring, новият модел е с 15 сантиметра по-дълъг и с 18 сантиметра по-широк.

Dacia съобщава, че цялата нова гама Spring ще се предлага в Европа на цена под 20 000 евро, преди каквито и да било държавни субсидии. Моделът се произвежда в завода на Renault Group в Ново Место, Словения, а не както досега в Китай.

Второто поколение на първата електрическа Dacia Spring. Снимки: Dacia

С диаметър на завой от 4,95 метра, Spring запазва градската си ориентация, а автоматичната електрическа ръчна спирачка и задните сензори за паркиране са включени като стандартно оборудване.

Новият Spring е оборудван с електрически мотор с 80 конски сили и 175 Нм въртящ момент. Ускорението от 0 до 100 км/ч се осъществява за 12,1 секунди , а максималната скорост достига 130 км/ч. Един от елементите, на които Dacia набляга, е теглото. Новият Spring тежи от 1212 кг, а разходът на гориво е ограничен до 12,7 кВтч/100 км в цикъла WLTP.

Батерията е с LFP технология и е с полезен капацитет от 27,5 kWh . Максималният пробег достига 250 км в комбинирания цикъл WLTP.