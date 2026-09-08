Делян Добрев: България спечели близо 8 млн. евро от износ на ток само за 1 ден

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България е реализирала износ на електроенергия за 7,75 млн. евро само за един ден. Това пише Делян Добрев от ГЕРБ в публикация във Фейсбук

„Благодарение на батериите, България вчера е спечелила близо 8 млн. евро от износ на ток само за 1 ден!", заявява той.

Към публикацията си той е приложил справка за дневния енергиен баланс. Данните в нея показват, че през съответния ден страната е изнесла 42 883 MWh електроенергия, като изчислената стойност на износа е 7,75 млн. евро при цена от 180,6 евро/MWh.

Справката показва още 3 MWh внос на стойност 291 евро, при цена от 88 евро/MWh. Така нетният баланс е 42 880 MWh и 7,75 млн. евро.

Посочените в публикацията данни са от енергийния монитор TokInfo.bg, който представя информация за дневния баланс на електроенергията. Изходните данни за физическите потоци са на ЕСО, а ценовите показатели са базирани на данни от Българската независима енергийна борса (IBEX).

В справката е посочена още текуща цена на IBEX DA от 84,5 евро/MWh, средна цена за деня от 160,2 евро/MWh, както и минимална и максимална цена съответно 12,8 и 271,8 евро/MWh.