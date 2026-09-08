Уолстрийт започна разнопосочно след изострянето на напрежението в Близкия изток

Основните индекси на Уолстрийт започнаха днешната търговия разнопосочно, след като нови бойни действия в Близкия изток повишиха цените на петрола до най-високите им равнища от края на юли, предаде Ройтерс. Инвеститорите очакват и данните за инфлацията в САЩ, които ще бъдат публикувани по-късно тази седмица.

Промишленият индекс Dow Jones се понижи при отварянето с 303,8 пункта, или 0,57 на сто, до 53 110,45 пункта. По-широкият S&P 500 отстъпи с 0,8 пункта, или 0,01 на сто, до 7717,81 пункта, а технологичният Nasdaq Composite се повиши с 21,6 пункта, или 0,08 на сто, до 26 528,57 пункта, пише БТА.