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Volkswagen обмисля продажба на мотоциклетите Ducat...

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Volkswagen обмисля продажба на мотоциклетите Ducati

Георги Луканов

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Уникалният мотор Ducati Panigale V4 Lamborghini. Снимки: Ducati

Шефовете на Volkswagen Group обмисят да продадат мотоциклетната си марка, докато все още е печеливша, пишат германски медии.

Audi придоби Ducati през 2012 г. и през годините се разрасна до върха на света на моторите. Panigale и други супербайкове вече са също толкова разпознаваеми, колкото и самото име Ducati.

Италианците се справят добре и на пистата. От 2020 г. насам Ducati спечели не по-малко от шест поредни титли при конструкторите в MotoGP.

Финансово обаче Ducati е изключително малък играч за Volkswagen Group. Марката продава приблизително 50 000 мотоциклета годишно. Миналата година Ducati генерира приходи от 925 милиона евро и оперативна печалба от 52 милиона евро. Ducati се справя добре в момента, което прави интересна възможността Volkswagen да се раздели с марката срещ солидна сума.

Ducati беше личен проект на Фердинанд Пиех, вече покойният патриарх на семейство Порше-Пиех и голям ентусиаст на мотоциклетите. Той беше ключов защитник на придобиването през 2012 г. и по-късно дори беше член на борда на Ducati. 

Уникалният мотор Ducati Panigale V4 Lamborghini. Снимки: Ducati

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