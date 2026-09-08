Концертите на Селин Дион донесоха близо 1 млрд. евро на Франция

Завръщането на Селин Дион на сцената вече има осезаем ефект върху туризма във Франция. Международните търсения на самолетни билети до Париж са се увеличили с 11% спрямо миналата година, а резервациите достигат рекордни нива, съобщава Euronews. Причината е очакваното завръщане на канадската звезда, което привлича фенове от САЩ, Бразилия, Канада и още десетки държави.

Данните на Amadeus Travel Intelligence показват, че най-сериозен е интересът от Северна и Южна Америка. САЩ са начело с 26,5% от всички търсения, следвани от Бразилия с 11% и Канада със 7,4%. Заедно тези пазари формират близо 45% от глобалния ръст на търсенията за пътувания до френската столица в периода около концертите.

След шестгодишно отсъствие от сцената изпълнителката на „My Heart Will Go On" се завръща в Париж – град, който самата тя неведнъж е определяла като свой „втори дом". Дион ще изнесе 16 концерта през септември и октомври в огромната закрита La Défense Arena, където ще изпълни най-големите си хитове на френски и английски език. През май 2027 г. певицата ще се върне във френската столица за още 10 шоута.

Ефектът от концертите се усеща силно и в Азиатско-Тихоокеанския регион. Резервациите от Тайланд са скочили с цели 200% спрямо същия период на миналата година, а тези от Япония – с 40%. Австралия, Южна Корея и Индия също са сред пазарите, от които се отчита значителен интерес към пътуванията до Париж.

Европейските туристи представляват 26,5% от всички търсения за френската столица по време на концертите. Най-силен е интересът от Италия, Испания и Великобритания. Общият ръст на реалните самолетни резервации е 5%, като основен принос отново имат феновете от САЩ, Бразилия, Канада и Мексико.

„Ефектът Селин Дион" не се ограничава само до международния туризъм. И вътрешните пътувания във Франция бележат рекордни нива. И десетте най-големи града в страната отчитат засилен пътникопоток към Париж, а близо 79% от френските резервации идват от южните региони, сред които Тулуза и Ница, както и от остров Корсика.

Засиленият интерес се отразява и на хотелския сектор. Данните показват 6% увеличение на престои със средна продължителност между 6 и 13 нощувки – още един знак, че много от почитателите на звездата превръщат посещението на концертите в по-дълга ваканция.

Според предварително проучване на Natixis CIB 16-те концерта на Селин Дион тази есен се очаква да привлекат над 480 000 зрители в Париж. Като се отчетат разходите за билети, нощувки, транспорт и ресторанти, икономистите изчисляват, че концертите могат да донесат между 570 млн. и близо 1 млрд. евро на френската икономика през 2026 г. Най-сериозни ще бъдат финансовите ползи за целия регион Ил дьо Франс.