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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23525984 www.24chasa.bg

Електрически Volkswagen ID.7 след 206 000 км като такси: деградацията на батерията е само 7%

Георги Луканов

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Volkswagen ID.7 е направен така, че да се хареса и на азиатския пазар.

VW ID.7 от Финландия, който е бил използван като такси и е изминал цели 206 000 километра, е претърпял подробна проверка на батерията.

Анализирайки данните, хората в сервиза установяват, че батерията е запазила до 93 процента от първоначалния си капацитет, което означава, че деградацията е само 7 процента. Това е впечатляващ резултат, като се има предвид, че колата е била използвана интензивно като такси, но също така е била карана в студения финландски климат.

Допълнителни тестове показаха, че клетките на батерията са много добре балансирани. Разликата в напрежението е била само 13 mV в покой или 19 mV по време на дълбок разряд. Според майсторите в сервиза, подобен резултат показва, че батерията не само е загубила малка част от капацитета си, но и че самите клетки са в много добро състояние.

Volkswagen ID.7 е направен така, че да се хареса и на азиатския пазар.

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