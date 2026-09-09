Електрически Volkswagen ID.7 след 206 000 км като такси: деградацията на батерията е само 7%

VW ID.7 от Финландия, който е бил използван като такси и е изминал цели 206 000 километра, е претърпял подробна проверка на батерията.

Анализирайки данните, хората в сервиза установяват, че батерията е запазила до 93 процента от първоначалния си капацитет, което означава, че деградацията е само 7 процента. Това е впечатляващ резултат, като се има предвид, че колата е била използвана интензивно като такси, но също така е била карана в студения финландски климат.

Допълнителни тестове показаха, че клетките на батерията са много добре балансирани. Разликата в напрежението е била само 13 mV в покой или 19 mV по време на дълбок разряд. Според майсторите в сервиза, подобен резултат показва, че батерията не само е загубила малка част от капацитета си, но и че самите клетки са в много добро състояние.