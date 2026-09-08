Влакът с 50 км в час успял да превози 10,58 млн. пътници

10,58 млн. пътници са превозени с влак за полугодието - с 1,37%, или с 14 251 повече в сравнение със същия период на 2025 г. Средната скорост по релсите в България обаче изобщо не е впечатляваща - 50 километра в час. Това става ясно от финансовите отчети на "Холдинг БДЖ" и на "БДЖ - Пътнически превози".

Приходите за полугодието са малко над 80 млн. евро, с 2% повече от тези за същия период на 2025 г. От превоз на пътници са дошли 15,43 млн. евро. Основният паричен поток в дружеството е компенсацията от държавата по договора за обществена услуга - 63,855 млн. евро, или с 9,84% повече от същия период на миналата година.

"БДЖ - Пътнически превози" имат 12,266 млн. евро загуба за полугодието, която е с 13 на сто по-малка на годишна база.

6564 души работят в дружествата на "Холдинг БДЖ", включително в самата компанията майка, това е със 7,20 на сто, или с 509 души, по-малко от полугодието на 2025 г. Заплатите имат 50% дял от общите разходи на холдинга, или 52,98 млн. евро. Средното възнаграждение със социалните осигуровки и надбавки е 1345 евро - със 79 евро повече от същия период на миналата година, или увеличението е с 6 на сто.

В дружеството за пътнически превози са на работа 4914 души, като разходите - заплати, извънреден труд и други надбавки, са 51,412 млн. евро, увеличението спрямо 2025 г. е с 3 на сто. За социални осигуровки и надбавки са платени 12,34 млн. евро. Разходите за персонал са 48% от всичките харчове за полугодието.

От отчета за превозните услуги на "БДЖ Пътнически превози" става ясно, че от април до май са отменени 26 влака, като това е причинено от прекъсване на железния път. Заради повреди на локомотиви и мотриси не са се движили 127 композиции заради бедствия, паднали скали, катастрофи на прелези и други не са отпътували 234 влака. Общо 387 композиции не са извършили пътуването, за пътниците на 301 от тях е осигурен автобусен превоз, а тези от 74 са изчакали следващ влак.