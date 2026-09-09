Петролът продължава да поскъпва, сортът Брент е близо 100 долара за барел

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Цените на петрола се повишиха за четвърта поредна сесия в азиатската търговия, като поскъпнаха с над 1 долар за барел след нови нападения в Близкия изток, които засилиха опасенията за нарушения на доставките, предаде Ройтерс.

Фючърсите върху петрола сорт Брент се повишиха с 1,4 на сто до 99,33 долара за барел

Котировките на американския лек суров петрол нараснаха с 1,4 на сто до 94,34 долара за барел.

От началото на август Брент е поскъпнал с около една четвърт, след като надеждите за трайно уреждане на продължаващата вече шест месеца война отслабнаха, а бойните действия отново се засилиха. Цената бързо се доближава до равнището от 100 долара за барел.

Напрежението в Близкия изток се засили вчера, след като подкрепяните от Иран хуси в Йемен нанесоха удари по няколко саудитски града. Американските сили атакуваха няколко ирански петролни танкера, а Иран порази американска база в Йордания.

„Последните събития само затвърждават виждането, че все още сме далеч от възобновяване на мирните преговори. Междувременно пазарът вероятно ще продължи да включва значителна рискова премия в цените“, посочват анализатори на Ай Ен Джи (ING).

Последните атаки създават риск от допълнително задълбочаване на нарушенията в доставките на петрол от Близкия изток, които вече са засегнати от удари по енергийна инфраструктура и ключови морски маршрути.

Саудитска Арабия е пренасочила част от износа си извън Ормузкия проток, но според анализатори продължителни атаки срещу кралството могат да усложнят усилията за поддържане на потоците суров петрол към световните пазари, пише БТА.

„Атаките на Иран срещу саудитски енергийни съоръжения и последвалото унищожаване на пет ирански танкера породиха опасения за ново продължително прекъсване на петролните доставки“, посочват анализатори на Оу Си Би Си (OCBC).