Дизелът удари над 1,90 евро за литър на някои бензиностанции

С 0,62 евро е поскъпнал дизелът от началото на годината досега, бензинът - с 38 цента

Дизелът у нас продължава да поскъпва, като днес цената му на някои столични бензиностанции достигаше 1,92 евро за литър.

Тази сутрин цените на петрола се повишиха за четвърта поредна сесия в азиатската търговия, като поскъпнаха с над 1 долар за барел след нови нападения в Близкия изток, които засилиха опасенията за нарушения на доставките.

Според данните в платформата Fuelo средната цена на дизеловото гориво за днес е 1,87 евро за литър, което е с 1 цент поскъпване спрямо вчера. Бензинът запазва среда цена от 1,61 евро за литър. Цената на литър автогаз пък е 0,67 евро. Премиум дизелът вече се продава за над 2 евро литъра - средната цена е 2,08 евро, като на някои бензиностанции стига и до 2,14 евро. По-скъпият бензин пък държи по-ниска цена от обикновения дизел - средно 1,83 евро за литър.

Цените на горивата на 9 септември са поскъпнали значително спрямо януари тази година. На 9 януари например литър бензин е струвал средно 1,23 евро за литър, а дизел - 1,25 евро за литър. Това прави 0,62 евро поскъпване при дизела и 38 цента по-скъп бензин.