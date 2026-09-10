Поскъпването на горива, торове и други разходи притиска земеделския бизнес

Земеделската земя в България губи стойност. Последните официални данни показват спад на цените на нивите, докато икономическата среда поставя земеделските производители под все по-силен разходен риск.

През 2025 г. средната цена на сделките с ниви в страната е 1648 лв. за декар. Това е понижение спрямо 2024 г. Спадът е отчетен в четири от шестте статистически района. В Североизточния район, където средната цена остава най-висока, понижението е 9,5% до 2092 лв. за декар. В Югоизточния район цената намалява със 7,6% до 1506 лв. Това е важен сигнал за собствениците. Цените на земеделската земя са под въпрос, а факторите, които създават несигурност за доходността в сектора, остават. За собствениците, които обмислят продажба, това прави настоящия момент особено важен.

По-слаба икономика, по-ниска стойност на земята

Цената на една нива не се определя само от площта и местоположението. В основата на пазарната оценка стои икономическият потенциал на земята. Ако обработването ѝ изисква по-високи разходи, а приходите от основните култури се свиват, инвеститорите започват да преоценяват колко са готови да платят за земеделски актив. Данните за 2026 г. показват именно такава среда. Зърното остава основен източник на приходи за голяма част от земеделския сектор, а всяко понижение на изкупните цени свива възможността за по-високи разходи за земя. В същото време производствените разходи вървят в обратна посока.

Производството е все по-скъпо

През второто тримесечие на 2026 г. цените на стоките и услугите за текущо потребление в селското стопанство са с 9,3% по-високи спрямо същия период на 2025 г. Електроенергията и горивата поскъпват с 20,3%, а минералните торове с 15,9%. Посевният и посадъчният материал е с почти 8% по-скъп. Така се получава неблагоприятна комбинация за земеделския бизнес: при част от основните зърнени култури приходите са ниски, докато някои от най-съществените разходи за производство нарастват значително.Това има значение и за пазара на земеделска земя. Когато производителят плаща повече за гориво, електроенергия, торове и семена, той разполага с по-малко пространство за инвестиции. А когато купува земя, цената на сделката вече трябва да се съобрази с по-високия разход за обработване и с липса на предвидимост около бъдещите приходи.

Рисковете идват и отвън

Българското земеделие не е изолирано от световните пазари. Енергията, торовете и транспортът зависят от международната търговия и геополитическата обстановка. Проблемът с разходите за производство не е от вчера. Според Световната банка цените на торовете нарастват с над 100% през 2021 г., а през 2022 г. се увеличават с още 55%. Това са едни от най-резките поскъпвания на торовете през последните години.

Причините са свързани с нарушенията на доставките, високите цени на природния газ и други производствени ресурси, както и с ограниченията върху международната търговия. Войната в Украйна допълнително усложнява ситуацията заради ролята на Русия и Беларус на световния пазар на торове. През следващите години цените се понижават спрямо пиковите нива от 2022 г., но остават чувствителни към промените в цените на енергията, производствените ресурси и международната търговия. През 2026 г. тенденцията отново се обръща. Световната банка прогнозира цените на торовете да нараснат с 31%, а при уреята очаква ръст от близо 60%. Основен фактор за очакваното поскъпване са нарушенията на доставките, свързани с конфликта в Близкия изток и затварянето на Ормузкия проток. Допълнителни фактори са производствените прекъсвания в региона и по-високите разходи за енергия и други суровини. Световната банка посочва, че през април 2026 г. цената на уреята вече е над 850 долара за тон, с около 80% повече спрямо февруари и най-високото ниво от април 2022 г. За земеделските производители това означава по-висока себестойност на продукцията и по-трудно планиране на инвестициите. Когато разходите за обработване на земята се увеличават, доходността от производството се променя. Това има значение и при решенията за придобиване на земеделска земя, както и при оценката на бъдещата стойност на конкретен имот. Международната среда също остава несигурна. Световната банка очаква глобалният икономически растеж да се забави до 2,5% през 2026 г. спрямо 2,9% през 2025 г. Сред рисковете са продължаващите геополитически конфликти, по-високите енергийни цени и несигурността около международната търговия. За земеделието това означава по-трудно прогнозиране на приходите и разходите. Цените на горивата и торовете зависят от международните пазари, а цените на зърното се влияят от глобалното производство, търговските потоци и запасите. Когато разходите за обработване на земята се увеличават, а приходите от производството не следват същия темп, доходността на стопанствата се свива. Това е фактор, който трябва да се отчита при оценката на бъдещата стойност на земеделската земя.

Климатът добавя допълнителна несигурност

Европейската агенция по околна среда посочва сушата, горещините и наводненията сред факторите, които увеличават икономическия натиск върху земеделието. Европейската комисия също определя сектора сред най-силно изложените на климатични рискове. За собственика на земеделска земя това означава по-голяма неяснота за дохода. При неблагоприятни метеорологични условия производствените разходи се запазват, докато добивът и качеството на реколтата се променят. Така климатичните предизвикателства започват да имат значение и при оценката на земеделската земя. Колкото по-несигурен е бъдещият доход от един имот, толкова по-трудно се поддържа висока цена на актива.

Пазарът вече дава сигнал

Последните данни на НСИ са достатъчно ясни. Четири от шестте статистически района отчитат спад. В Североизточния район понижението е близо 10%. На този фон през 2026 г. земеделските производители се сблъскват с по-високи разходи за основни ресурси. При пшеницата и царевицата цените на производител са под нивата от година по-рано, а международните пазари остават чувствителни към геополитическите събития. За собственика на земеделски имот въпросът вече не е само колко струва декарът. По-важният въпрос е каква е посоката на пазара.

Пазарът поставя собствениците пред избор

При всеки актив решението за продажба зависи от очакванията за бъдещата му стойност. Когато пазарът се движи надолу, отлагането на сделката носи явен риск. Никой не разполага с надеждна прогноза за икономическото бъдеще на земеделската земя през 2027 г. Данните за 2026 г. за самия пазар на земя все още не са налични. НСИ ще публикува годишните данни за цените на земеделската земя за 2026 г. през юли 2027 г. Именно затова решението на собственика трябва да се основава на това, което пазарът показва днес. При вече отчетен спад на национално ниво и понижение от 9,5% в Североизточния район има достатъчно основание всеки собственик, който обмисля продажба, да оцени имота си при настоящите условия. Земята остава необходим ресурс за земеделието. Това не означава, че пазарната ѝ цена е защитена от икономическите процеси. По-ниските приходи, по-високите разходи и растящата несигурност поставят стойността на актива под въпрос.

Пазарът вече го показва.

За собствениците това е момент за решение. Да запазят земята си и да поемат риска от ново понижение или да реализират печалба от нея при днешните икономически условия. В среда, в която цените се движат надолу, чакането не е неутрално действие. Всеки допълнителен период на задържане е залог.

А този залог има цена.