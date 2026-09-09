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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23529301 www.24chasa.bg

Maserati е на път да се продаде на технологичния гигант Huawei

Георги Луканов

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Първото в историята напълно електрическо Maserati SUV Снимка: Христина Йорданова

Stellantis води преговори с китайския гигант Huawei и автомобилния производител JAC относно индустриално сътрудничество за мамрката Maserati.

В основата на дискусиите е платформата Harmony Intelligent Mobility, известната технологична архитектура на Huawei. Планът е първият нов автомобил да бъде пуснат на пазара до края на 2027 г. Дори се обсъжда споразумение за двойна марка, което ще позволи на някои коли Maserati да се продават в Китай под различно име. Все още нищо не е официално и Stellantis дори нарича това "обикновени рутинни разговори".

Марката с "тризъбеца" продаде по-малко от 8000 автомобила през 2025 г., което е спад от 30%. Италианската компания дори трябваше драстично да намали цената на своите електрически автомобили Folgore и именно този провал я тласка към Китай.

Huawei не произвежда никакви автомобили, а продава компонентите в готови за сглобяване модули, от двигателя до батерията.

Първото в историята напълно електрическо Maserati SUV Снимка: Христина Йорданова

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