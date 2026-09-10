Едва 8% от европейците искат електромобил за следваща кола

Едва 8% от потребителите в петте най-големи автомобилни пазара в ЕС възнамеряват да купят изцяло електрическа кола (BEV) като следващо превозно средство. Това разкрива представително проучване, проведено от института YouGov по поръчка на CLEPA (Европейската асоциация на автомобилните доставчици).

Анкетата е обхванала над 5200 души във Франция, Германия, Италия, Полша и Испания, които представляват повече от 70% от пазара на нови автомобили в ЕС. Резултатите показват сериозен скептицизъм и огромна пропаст между регулациите в Брюксел и реалните нагласи на европейците.

Германия води по интерес, където 14% от анкетираните планират покупка на електромобил. Полша заема последното място с едва 4% готовност за смяна на ДВГ колата.

Почти половината от хората (47%) настояват за финансови стимули за по-чисти технологии, но се противопоставят на крайни забрани за конкретни типове двигатели. Други 22% са на мнение, че ЕС изобщо не трябва да се намесва в автомобилния пазар, докато едва 17% подкрепят твърдата забрана на коли с вредни емисии