Нова опасна мания в САЩ: Скочи до роботаксито на Tesla и пробвай дали ще спре!

САЩ са обхванати от нова мода в социалните мрежи, която изправя на нокти инженерите по безопасност на автономните технологии. По улиците на Остин, където само преди няколко дни официално бе пуснато роботаксито Tesla Cybercab, хора, някои на достолепна възраст, пускат клипове, в които пробват възможностите на автомобила без шофьор, волан и педали, дали ще може да спре. За целта се скриват зад някой уличен стълб и изскачат близо до роботаксито, което заковава спирачките, усещайки наближаването на пешеходец.

В десетки видеоклипове в социалните мрежи се вижда как ентусиасти си играят с луксозните возила, блокирайки пътя им на няколко пъти за секунди в продължение само на метри. Целта е да се провери дали изкуственият интелект ще реагира навреме и дали превозното средство изобщо ще спре.

Експертите обаче предупреждават, че този тренд крие огромни рискове, както за возещите се в роботаксито, така и за останалите участници в движението.

"Понякога трябва да можеш да се забавляваш малко в живота", коментират гледащите клиповете в социалните мрежи. "И понякога това трябва да става за сметка на някой си Илон Мъск, най-богатият човек на земята."

Зад забавлението обаче прозира и сериозен социален протест срещу навлизането на изкуствения интелект в ежедневието ни, коментират медии в Щатите.