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НС реши: данъчните ще получават информация за ползвателите на криптовалути

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Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс бяха приети на второ четене от парламента. Снимка: Румяна Тонева

Доставчиците на услуги за криптоактиви, регистрирани и лицензирани у нас, да имат задължението да предоставят на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите идентификационни данни за всеки ползвател на криптоактиви, включително имена, адрес, дата и място на раждане, държавата членка или партньорската юрисдикция, на която е местно лице за данъчни цели, и данъчен номер.

Това гласят промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), които бяха приети на второ четене от парламента. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, беше гласуван със 149 гласа „за", без „против" и 10 гласа „въздържал се".

Според измененията доставчиците на услуги за криптоактиви ще трябва да предоставят информация за всеки вид криптоактив, по отношение на който доставчикът е осъществил сделки, прехвърляния и обмяна.

Текстовете въвеждат в националното законодателство изисквания на европейски директиви в областта на административното сътрудничество и обмена на информация за данъчни цели. Законoвите промени предвиждат данъчните служби в Европейския съюз и партньорските страни да имат възможност да обменят помежду си информация за лицата, които търгуват с криптоактиви за целите на данъчното облагане.

За да отговорят на тези изисквания, компаниите за криптоактиви трябва да се регистрират и да предоставят информация в една държава членка.

Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс бяха приети на второ четене от парламента.

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