Активите на пенсионните фондове у нас нарастват с 16,8 процента към края на юни

Aктивите на пенсионните фондове в България възлизат на 17,254 млрд. евро към края на юни, като размерът им нараства с 2,480 млрд. евро или 16,8 процента в сравнение с края на юни 2025 г. (14,774 млрд. евро), показват данните на БНБ, публикувани на интернет страницата й. Това е увеличение с 1,162 млрд. евро (7,2 процента) спрямо края на първото тримесечие на тази година (16,091 млрд. евро).

В инструментите, включени в активите на пенсионните фондове към края на юни преобладават притежаваните дългови ценни книжа, които на годишна база се увеличават с 629,3 млн. евро (6,7 процента) до 9,989 млрд. евро. Техният относителен дял в общите активи към края на юни е 57,9 процента при 63,4 процента спрямо същото тримесечие на 2025 г.

Акциите и другите капиталови инструменти, различни от инвестиционни фондове и фондове на паричния пазар се увеличават на годишна база с 880,5 млн. евро (37,8 процента) до 3,209 млрд. евро. Относителният им дял в края на второто тримесечие на годината е 18,6 процента при 15,8 процента към края на юни 2025 г.

Спрямо края на юни 2025 г. акциите/дяловете на инвестиционни фондове и фондове на паричния пазар се увеличават на годишна база с 1,012 млрд. евро (52,8 процента) до 2,931 млрд. евро. Относителният им дял в края на второто тримесечие на годината е 17 процента при 13 процента към края на юни миналата година.

Средствата в каса и депозитите се увеличават на годишна база с 12 млн. евро (1,5 процента) до 837,6 млн. евро. Относителният им дял в общите активи към края на юни е 4,9 процента при 5,6 процента към края на юни 2025 г.

По отношение на географската структура на активите на пенсионните фондове към края на юни активите в България нарастват на годишна база с 435,1 млн. евро (9,2 процента) до 5,168 млрд. евро при 4,733 млрд. евро към края на юни 2025 г. Техният относителен дял е 30 процента към края на юни при 32 процента към края на същия месец на 2025 г. В края на второто тримесечие на годината средствата, инвестирани при други резиденти на еврозоната, се увеличават на годишна база с 1,102 млрд. евро (21,1 процента) до 6,336 млрд. евро при 5,234 млрд. евро към края на юни 2025 година. Относителният им дял към края на юни е 36,7 процента при 35,4 процента в края на юни миналата година. Към края на юни активите в други държави и международни организации нарастват на годишна база със 752 млн. евро (27,6 процента) до 3.481 млрд. евро. Относителният им дял към края на юни е 20,2 процента при 18,5 процента в края на юни 2025 г.

В пасивите на пенсионните фондове у нас преобладават пенсионните права, които възлизат на 17,176 млрд. евро към края на юни. Техният размер нараства с 2,469 млрд. евро (16,8 процента) в сравнение с края на юни 2025 г. (14,707 млрд. евро) и с 1,153 млрд. евро (7,2 процента) спрямо края на първото тримесечие на 2026 г. (16,023 млрд. евро). Относителният им дял в общия размер на пасивите към края на юни е 99,5 процента, като остава без промяна спрямо края на второто тримесечие на 2025 г., , съобщава БТА.