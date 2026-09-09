Водещият на История.БГ Георги Ангелов: Прогресивно ми е, свалиха ме от ефир

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Водещият на предаването по БНТ История.БГ Георги Ангелов обяви, че е бил свален от ефир.

"Прогресивно ми е. Вчера бях извикан от програмния директор на БНТ и бях уведомен, че съм свален от ефир", написа Ангелов във фейсбук профила си.

По думите му той няма да може и да бъде редактор на предаването повече. Ангелов обясни, че ще каже за аргументите, когато му бъдат изпратени в писмен вид, защото "иначе ще е просто спекулация".

Той твърди, че е свалено и другото му предаване по БНТ2 - До Европа и напред.

"Признавам, това е наистина ефективен начин да бъда накаран да млъкна. Впрочем, въпреки всичките си усилия, дори Кошлуков не успя да го стори през изминалите години", пише още Ангелов.

Ангелов беше водещ на предаването заедно с Андрей Захариев. История.БГ се излъчва по БНТ всеки понеделник и показва българската история в по-широк европейски и световен контекст.

"24 часа" се свърза с БНТ за позиция по темата, но оттам още не са изпратили такава.