НАП отчита значителен ръст на фискалния контрол по границите с Гърция и Румъния

От началото на август Националната агенция за приходите (НАП) извършва засилен фискален контрол на граничните пунктове с Гърция и Румъния, като проверките са на база анализ на риска. Това съобщи главен инспектор Адриан Василев, началник на сектор към ГД „Фискален контрол“ на НАП. За периода от 8 август до 8 септември са проверени над 9800 превоза на стоки с висок фискален риск. За същия период на миналата година проверките са били около 2700, което представлява ръст от над 7000 проверки.

При извършения контрол са установени 59 нарушения на данъчното законодателство. Наложени са 162 обезпечителни мерки на обща стойност над 633 000 евро. За същия период на миналата година са били наложени 128 обезпечителни мерки на стойност около 352 000 евро.

Сред по-интересните случаи е превоз на спортен автомобил „Ферари“ (Ferrari), чиято стойност е около 436 000 евро. Получателят на автомобила е имал изискуеми задължения към НАП, поради което са наложени обезпечителни мерки в размер на около 137 000 евро.

„Автомобилът не се иззема. Налагат се обезпечителни мерки във връзка със задълженията, като се обезпечава автомобилът“, обясни Адриан Василев. Той уточни, че превозното средство не може да бъде продавано или използвано от получателя по начин, който би възпрепятствал обезпечаването, докато задължението не бъде погасено.

Друг установен случай е свързан с два автомобила на обща стойност 59 000 евро, чийто превоз не е бил предварително деклариран пред органите на НАП. За нарушението е наложена имуществена санкция в размер на 23 600 евро.

По думите на Василев законът изисква стоките да бъдат предварително декларирани. При неизпълнение на това задължение санкцията може да бъде 40 процента от данъчната основа на стоките.

От НАП отчитат и осем случая на опити за заобикаляне на фискалния контрол. Сред използваните подходи са прикриване на стоки с различни материали в задната част на товарни бусове, зад които е била скрита реално превозваната стока.

Главният инспектор посочи, че през настоящата година има 29 случая, при които наложените обезпечителни мерки не са били изпълнени. При тях НАП пристъпва към изземване на стоката.

Главният инспектор коментира и обсъжданите между институциите мерки за подобряване на пътния контрол. По думите му НАП подкрепя инициативите за по-добра координация между институциите и организация на контрола по основните пътни направления.