Държавната "Автомагистрали" ЕАД купила машини за монтаж на мантинели, започват да ги подменят

Държавното дружество "Автомагистрали" ЕАД е купило машини за монтаж на мантинели. До 10-15 дни очакваме да получим оферта от него, която със сигурност ще е изгодна и ще започне да подменя повредените и липсващи мантинели по магистрала "Хемус" и другаде. Това каза пред депутатите от парламентарната регионална комисия министър Иван Шишков. Той отговори на въпрос на депутата от ГЕРБ Валери Лачовски, който каза, че особено в района на виадуктите на "Хемус" мантинелите са като след война.

Още с встъпването във властта на кабинета "Радев" МРРБ прекрати обществена поръчка за над 1 млрд. лв. за подмяна на мантинели в цялата страна заради подозрението, че условията са нарочно написани в полза на определени производители. Това стана след като в края на юни се случиха няколко фатални инцидента, при които мантинелите в средата на магистрала "Тракия" поддадоха и тежък камион навлезе в насрещното, причинявайки смъртта на две деца, а по-късно камион навлезе в насрещното по същата причина на магистрала "Струма".

Днес пред депутатите арх. Шишков повтори, че подмяната на мантинели и други обезопасителни съоръжения ще бъдат в бъдеще част от договорите за текущ ремонт и поддържане на пътищата, които изтичат в момента и се пишат условия за изисквания при избора на новите фирми.

Шишков съобщи още, че наредбата за мантинелите в момента се преразглежда. Със сигурност в нея ще залегнат и бетонни предпазни съоръжения на определени места, но предупреди, че първоначалната им стойност е доста по-висока от металните мантинели, въпреки че в течение на времето не се налага да се подменят и така постепенно се изплащат.