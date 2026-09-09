БНТ с обновена програма, не се разделя с нито един от дългогодишните си журналисти

Георги Ангелов вече няма да е водещ на "История.бг", чакат от него идеи за културно-образователното съдържание на телевизията

"Програмата на БНТ е в процес на обновяване, медията не се разделя с нито един от дългогодишните си журналисти." Така от БНТ отговориха на поста на Георги Ангелов, водещ на "История.бг", който обяви във фейсбук, че е бил свален от предаването.

"Прогресивно ми е. Вчера бях извикан от програмния директор на БНТ и бях уведомен, че съм свален от ефир", написа журналистът. И допълва, че няма да е и редактор на "История.бг", както и водещ на "До Европа и напред" по БНТ2.

БНТ е взела решение всяко предаване да има свои постоянни водещи, а не да се редуват на ротационен принцип и според официалното й становище това е причината за свалянето на Ангелов.

Част от новата концепция са и промените в предаването „История.БГ", в което досега на ротационен принцип се сменяха Георги Ангелов и Андрей Захариев, обясняват от телевизията. Андрей Захариев

"Единствената представена концепция е на Андрей Захариев. Тя предвижда да надгради познатия формат със специални изнесени издания по повод значими национални годишнини, разкази за родовата памет от наследници на значими за българската история родове, както и специални репортажи от важни за историята на България места из цялата страна. Предаването ще разшири и участието на експерти.

На Георги Ангелов е предложена възможността да представи идеи за развитие на културно-образователното съдържание в програмата на БНТ, което ръководството има намерение да развива в по-голяма степен", пишат от БНТ.

В новата програмна схема са предвидени нови кратки информационни форми, юбилеен 1000-ен епизод на предаването „Денят започва с Георги Любенов", нови авторски рубрики и две нови предавания.

В сутрешния блок „Денят започва" рубриката „Още нещо с Флора" ще бъде с разширен формат, включващ backstage интервюта с гостите от ефир. Новите кратки информационни форми ще се излъчват всеки делничен ден от 16,00 и 17,00 ч.

Георги Любенов се завръща на 12 септември, но предаването му ще има празничен брой на 19-и, когато ще бъде отбелязано изданието под номер 1000. Тогава предаването ще е с удължено време - от 08,00 до 12,00 ч, и ще е с изнесено студио от Народния театър „Иван Вазов". Георги Любенов СНИМКА: БНТ

Две изцяло нови предавания се подготвят за есенната програма на БНТ. Едното ще бъде посветено на бизнеса и икономиката, като ще търси отговори на въпроса как глобалните икономически процеси се отразяват върху всекидневието и бюджета на българските домакинства. Вторият нов формат ще постави във фокус дълголетието, психологията и родителството, като ще предлага практически решения и експертни гледни точки по теми, свързани със здравословния и пълноценен начин на живот.

Обществената телевизия предвижда още документален слот „Малки истории". От вторник до четвъртък от 16,30 ч БНТ 1 ще представя кратки документални филми с лични истории. В петък специалната линия „Истории на успеха" ще поставя във фокуса талантливите деца и младежи на България. Студийната част на „Малки истории" ще продължи всяка неделя от 14,00 ч, когато водещата Ирен Леви ще дискутира темите, поставени от документалните филми, заедно с експерти и хора с отношение към значимите обществени въпроси. Ирен Леви

Предстои БНТ да оповести финално постоянната програмна схема на всички свои канали.