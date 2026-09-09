РИОСВ-тата от 15 стават 7. Министър Карамфилова: Реформата има и антикорупционна полза

Че екоминистерството планира драстично да намали броя на регионалните инспекции по околна среда и водите, потвърди и министър Росица Карамфилова по време на изслушването й в ресорната парламентарна комисия. В момента РИОСВ-тата са 15, но ще бъдат сведени до 7.

„В управленската програма на кабинета са заложени реформи, които да подобрят ефективността на администрацията и да утвърдят управлението чрез резултати", каза министър Карамфилова преди дни, когато обясняваше реформата ръководителите на Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и Басейновите дирекции в екоминистерството. Тогава тя обясни, че към структурната реформа се пристъпва на основата на задълбочен анализ, който сочи, че оперативната самостоятелност на РИОСВ всъщност изкривява практиката и създава предпоставки за зависимости от местната власт, бизнеса и различни други структури. Необходимо е работата на регионалните инспекции да бъде оптимизирана, с по-малко административни и управленски нива и с повече ресурс, насочен към реалната експертна и контролна дейност.

Новата структура ще е следната:

РИОСВ-Бургас с покритие Бургас, Стара Загора, Ямбол и Сливен

РИОСВ-Варна с покритие Варна, Шумен, Добрич и Търговище

РИОСВ-Плевен с покритие Плевен, Враца, Монтана и Видин

РИОСВ-Пловдив с покритие Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Кърджали

РИОСВ-Русе с покритие Русе, Велико Търново, Разград, Габрово

РИОСВ-Благоевград с покритие Благоевград, Перник и Кюстендил;

РИОСВ-София

"Проблеми в екоинспекциите безспорно има. Достатъчно е да се припомни, че те никога не виждат локалните замърсявания и работата им след всеки екологичен инцидент е да отидат и да обявят, че всичко е наред", добави Карамфилова и обясни, че че това окрупняване има и антикорупционна полза, тъй като сега инспекцията в един град е твърде свързана или зависима от местните власти.

Министърът даде примери с тежки аномалии при сегашното разпределение на натовареността и служителите в системата. Например дадена инспекция, без да назовава имена, била с 25 служители и петима началници, друга инспекция с шестима експерти и 11 деловодители. Карамфилова посочи и, че в една екоинспекция има 1100 комплексни разрешителни, а в друга едва 40.