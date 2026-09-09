Природният газ в Европа поскъпна до максимум от края на 2022 г.

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Цената на природния газ в Европа продължи да се повишава рязко днес на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток, предаде ДПА.

За първи път от края на 2022 г. фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия за доставка след месец достигнаха 79,11 евро (92 долара) за мегаватчас на борсата в Амстердам - увеличение с 1,22 на сто спрямо предходния ден.

Конфликтът между САЩ и Иран за контрола над Ормузкия проток се изостри през последните дни. Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) съобщи, че са нанесени удари по пет ирански танкера за превоз на суров петрол, като са потопили един от тях в отговор на атаките на Техеран срещу американски военен кораб.

Според медийни информации Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) в Иран е отговорил с масирани ракетни удари срещу Йордания. Йорданската държавна информационна агенция Петра съобщи, че силите за противовъздушна отбрана на страната са прехванали 20 балистични ракети, пише БТА.

След последното поскъпване цената на природния газ на едро вече е по-висока от равнището в началото на конфликта с Иран. Тогава през март цената за кратко надхвърли 70 евро за мегаватчас.

През 2022 г. цената временно надхвърли 300 евро за мегаватчас след ограничаването на руските доставки заради войната в Украйна.

Основната причина за сегашното поскъпване е опасението, че доставките на втечнен природен газ (LNG) от производствените райони в Персийския залив могат да бъдат трайно прекъснати, тъй като засега няма признаци за продължително възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

Експертите не очакват обръщане на тенденцията на газовия пазар.

„В Азия като цяло се очаква по-студена зима заради метеорологичния феномен Ел Ниньо, което може да доведе до по-голямо търсене на втечнен природен газ там“, прогнозира Норман Либке, анализатор в „Комерцбанк“ (Commerzbank).

По думите му в Европа, където равнището на газовите запаси е ниско, търсенето на втечнен природен газ също ще остане високо, което може да доведе до бъдещо поскъпване.