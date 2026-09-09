На края на света група хакери на GPS системи се готвят за невидима война

Енергийните мрежи, телекомуникациите, фондовите борси, транспортът и редица други системи, без които съвременният свят не може да функционира, разчитат на нещо, за което рядко се замисляме – изключително точната синхронизация на времето. Тя се осигурява до голяма степен от сателитните навигационни системи. Но именно зависимостта от тях може да се превърне в сериозна уязвимост.

Ако сателитният сигнал бъде заглушен или подменен, последствията могат да бъдат много по-сериозни от това GPS да покаже грешен маршрут. В най-лошия сценарий могат да бъдат нарушени системите, които синхронизират електрическите мрежи, мобилните комуникации, финансовите пазари и транспорта, пише Би Би Си.

Точно това се опитват да разберат норвежки инженери, физици и представители на институции по време на ежегодния Jammertest – открито изпитание, при което се симулират атаки срещу глобалните навигационни спътникови системи (GNSS).

Харалд Хауглин е изключително висок мъж с прошарена брада, очила с тънки рамки и дяволита усмивка. Когато журналистката на Би Би Си Катрин Дън се среща с него през септември 2024 г., на джоба на задължителната му светлоотразителна жилетка има нашивка с бял заек, който тича с часовник.

Хауглин е главен инженер по метрология на времето и честотата в Норвежката служба по метрология. Той е и „Зубър на Северното сияние" – прякор, сложен му от участниците в Jammertest през 2024 г.

Jammertest се организира всяка година от норвежките власти и представлява своеобразен хакерски фестивал на открито. Мястото е отдалечен остров на около 300 км северно от Полярния кръг. Целта е едновременно проста и трудно за осмисляне – чрез сателитни сигнали да бъде манипулирано самото усещане за време и местоположение и да се провери дали приемниците в устройства от часовници до дронове могат да издържат на подобна намеса.

В основата на експеримента е технология, която захранва голяма част от съвременния дигитален свят – глобалните навигационни спътникови системи, или GNSS

Обикновено възприемаме сателитни мрежи като GPS основно като средство за навигация. Те обаче имат още една изключително важна функция – предават високоточен сигнал за времето.

Електрическите мрежи, телекомуникационните системи, фондовите борси, транспортните услуги и множество други системи разчитат на синхронизацията, осигурявана от GNSS.

Именно тази зависимост обаче превръща GNSS в своеобразна ахилесова пета. Сателитните сигнали са сравнително слаби и могат да бъдат надвити от по-силни, злонамерени сигнали.

От началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна подобни смущения са се увеличили рязко. Най-видими са последствията за авиацията. През май тази година самолет на британските кралски военновъздушни сили е попаднал в зона с GPS заглушаване край руската граница. През септември 2025 г. Шведската транспортна агенция съобщава, че подобни смущения вече се случват ежедневно. Норвегия е сред държавите, които се подготвят за свят, в който GNSS може да се превърне в стратегическа уязвимост.

Но възможно ли е да се подготвим за атака срещу самото ни усещане за време и място?

Всяка година десетки инженери, физици и представители на институции се отправят към Арктика, за да потърсят отговора.

Jammertest – най-голямата открита проверка на устойчивостта срещу заглушаване на сателитни сигнали Мястото на Jammertest е село Блейк на Андея – малък, отдалечен остров, който често се използва за наблюдение на Северното сияние. Живописното място прилича на инженерски летен лагер. Впечатляващите арктически пейзажи и ежедневният бюфет с вафли са част от чара на събитието. Но целта му е изключително сериозна.

Jammertest е едва в третата си официална година, когато журналистката го посещава през 2024 г. Идеята да се тестват търговски GNSS приемници, за да се види как реагират при силни, изкуствено създадени смущения, обаче не е нова.

От години американската армия провежда подобни изпитания, за да установи как приемниците реагират, когато GNSS бъде манипулирана. Те се провеждат на полигона „Уайт Сандс" в Ню Мексико. Американските тестове обаче са строго контролирани, включително по отношение на това какви данни могат да бъдат споделяни след приключването им.

Норвежците използват различен подход

Те са моделирали събитието по подобие на т.нар. white-hat хакатони, популярни в технологичната индустрия. При тях специалисти и хакери търсят слабости в киберсигурността, за да помогнат за подобряването на софтуера. Ключовото при Jammertest е, че изпитанията се провеждат открито – пред погледа на посетителите на Андея. Участниците освен това споделят резултатите от тестовете си с представители на други държавни и търговски организации в последната вечер на събитието.

По време на няколкодневния Jammertest през 2024 г. журналистът седи до Хауглин в дървената общинска къща в Блейк и се опитва да не разлее кафе върху скъпото електронно оборудване, докато инженерът и колегите му извършват симулирани атаки.

Задачата им е да подават фалшива информация към приемниците на всичко – от самолети и автомобили до промишлено оборудване – за това къде се намират и често колко е часът.

Има два основни вида GNSS смущения

Първият е jamming – заглушаване, при което сигналите са надвити, така че услугата вече не е достъпна.

Вторият е spoofing – подвеждане или подмяна на сигнала, при което радиовълните са „отвлечени" и към GNSS приемника се подава фалшива информация за местоположението и времето. Най-опасните GNSS атаки са два вида.

Първият голям риск е продължителното заглушаване – пълно прекъсване на GNSS за достатъчно дълго време, така че резервните системи за синхронизация да започнат да се изчерпват. Това може да доведе до множество последващи проблеми, докато дигиталната синхронизация, която свързва съвременния свят, започне постепенно да се разпада. Колко дълго една електрическа мрежа – или която и да е съвременна дигитална система – може да остане синхронизирана без достъп до GNSS зависи от това колко средства държавата или компанията е готова да инвестира в инфраструктура, която иначе GNSS прави почти ненужна. Това до голяма степен означава комбинация от наземни часовници и оптични кабели, които могат да пренасят времеви сигнали с изключителна точност.

Вторият, още по-опасен сценарий, е бавна и сложна spoofing атака, която не бъде забелязана или ограничена и затова не позволява на резервните системи да се задействат. Това на практика е скрита атака чрез манипулиране на времето, която може едновременно да извади множество дигитални системи от синхрон.

И двата вида атаки са насочени към GPS времето и включват най-сложните и мощни форми на манипулация или прекъсване – сравними с мащабни кибератаки

Именно такива атаки Хауглин, Норвежката служба по метрология и редица компании, които предлагат индустриални услуги за синхронизация на времето, се събират на Андея, за да тестват.

Целта е да се установи как огромни дигитални системи могат да се справят непосредствено след атака, разказват няколко от участниците. Например да бъде установено точно колко време електрическите мрежи и мобилните комуникации могат да функционират, преди нещата да започнат сериозно да се объркват.

На първия следобед на Jammertest през 2024 г. са проведени два тестови полета – на норвежки спасителен хеликоптер и на малък самолет, управляван от пилот от Eurocontrol – европейската организация за безопасност на въздухоплаването.

Манипулирането на GNSS сигналите подава фалшива информация към приемниците и на двата летателни апарата. В резултат на това се създават траектории, които нямат нищо общо с реалния маршрут на пилотите. На екрана хеликоптерът изглежда така, сякаш се движи в безброй припокриващи се, хаотични спирали – като нервна драсканица върху лист.

Това са маневри, които хеликоптерът не би могъл и не би извършил в действителност

По-късно тракерът показва как тестовият самолет на Eurocontrol прави серия от странни траектории, наподобяващи кламер, с резки и опасни завои.

В действителност самолетът изпълнява широки, плавни кръгове над града. На следващата сутрин Хауглин и колегите му извършват още по-сложен експеримент.

В продължение на повече от 40 минути те постепенно увеличават мощността на спуфинг оборудването, като усилват фалшивия сигнал.

Това е електромагнитният еквивалент на бавното претоварване на една система, преди тя да разбере, че нещо не е наред – като постепенното сваряване на жаба. Докато сигналът от скритата антена се усилва, на монитор, монтиран на стената над инженерите, се вижда районът в Google Maps.

Постепенно маркерът, който показва местоположението им, започва да се отдалечава от реалната позиция и се премества все по-навътре в Норвежко море.

Как изглежда, когато „хакнем" времето?

Ефектът върху часовниците е по-труден за наблюдение без сложна апаратура. За да бъде проследено т.нар. „отклонение", причинено от смущенията – начинът, по който един синхронизиран с GNSS часовник може постепенно да се отдалечи от реалното време – е необходимо GPS времето да бъде сравнено с непрекъснат независим референтен сигнал.

Този референтен сигнал идва по оптични кабели, прокарани чак до GNSS приемник от другата страна на планината, където е защитен от смущенията.

Хауглин показва графика, която проследява отклонението на манипулирания часовник от референтното време. Разликата се измерва в наносекунди. Както казва Хауглин, проблемът е, че приемаме времето за даденост – и със сигурност не обичаме да мислим за него като за оръжие.

Може ли хакването да бъде спряно?

Нови възможности за замяна или укрепване на GNSS постоянно се предлагат и разработват.

Освен препратка към героя от „Алиса в страната на чудесата" на Луис Карол, мотивът представлява и White Rabbit – система за прецизна синхронизация, разработена в ЦЕРН, Швейцария. Тя може да осигури измерване на времето с точност до по-малко от наносекунда. Тази и други системи за синхронизация обикновено заменят зависимостта от сателити с оптични кабели и атомни часовници. Те са значително по-трудни за хакване.

Но почти всички специалисти, с които Би Би Си разговаря, са съгласни, че няма една-единствена алтернативна система, която да може да замени всички услуги, предоставяни от GNSS.

„Няма магическо решение, затова е необходима комбинация от системи", казва Дана Гауърд, който от 2013 г. води кампания за политики за защита на GPS и е съосновател на Resilient Timing and Navigation Foundation. През 2024 г. Гауърд заявява, че според него spoofing атаките ще стават само по-сериозен проблем.

„Евтино е, лесно е", казва той.

Според него един от най-големите рискове може да идва именно от други GNSS системи. През юни 2026 г. тези опасения се реализират, когато група експерти предупреждава, че руски сателити са излъчвали смущения от космоса, които за кратки периоди са нарушавали GPS сигналите в Европа.

В миналото GNSS смущенията обикновено са били ограничени до определен регион или гранична зона, тъй като радиосигналите от Земята могат да изминат само определено разстояние.

Сега обаче, когато смущенията могат да идват и от космоса, никое място и никоя система няма да бъдат напълно защитени.

Защо Норвегия прави тестовете толкова открито?

Като се има предвид, че голяма част от Jammertest за скандинавците е свързана – макар и неофициално – с подготовката за риска от евентуална атака от Русия, може да изглежда странно, че събитието се провежда толкова открито.

През 2024 г. нивото на сигурност и присъствието на норвежкото разузнаване са дискретни. Но именно откритостта е част от смисъла на Jammertest.

„Искаме ли също да покажем: „Ставаме по-устойчиви. Справяме се с това?" – пита Томас Левин, старши инженер в пътната администрация и един от организаторите на Jammertest.

„Разбира се", отговаря той.

„Така че, Русия, заповядай."