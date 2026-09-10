Ремонтите на язовири вдигнаха печалбата на ДКК - 51,5 млн. евро

От месеци обаче няма готови нови водни обекти

След като много дълго време Държавната консолидационна компания (ДКК) не публикуваше финансовите си отчети, дружеството е станало изрядно - публикувало е не само актуалния, а и тези за години назад. И се оказва, че холдингът е на печалба.

Към 30 юни 2026 г., откогато е последният финансов отчет, тя е в размер на 51,525 млн. евро

Интересното обаче е, че положителният финансов резултат реално се дължи на разходите на ДКК за ремонт на язовирите. Преди 8 години държавата даде задача на дружеството да ремонтира около 400 водоема, за което отпусна 500 млн. лв. ДКК от своя страна ги прехвърли към дъщерното си дружество “Монтажи”.

Във финансовия си отчет обаче холдингът отчита почти 2 пъти увеличение на запасите от незавършено производство до близо 90 млн. евро. Това на практика са започнатите ремонти на язовирите, които към момента не са приключили и те счетоводно се отчитат като приходи.

Част от постъпленията в дружеството идват от отчисления дивидент от дъщерните му компании за 2025 г. в размер на 52,5 млн. евро. Така общо приходите достигат до 142,5 млн. евро. Под шапката на ДКК са държавните военни заводи, а и редица други държавни дружества, сред които “Монтажи” и “Ел Би Булгарикум”.

Разходите се увеличават двойно за година до 91 млн. евро. Те също са в резултат на извършваните ремонти на язовирите, чиито цени са актуализирани спрямо инфлацията, се посочва в анализа.

На практика обаче изпълнението на въпросните ремонти е в застой. Според последния доклад за изпълнение

към края на юни 109 язовира вече са готови

Тази бройка не се е променяла от месеци. По други 37 в момента се работи. 48 са с одобрен технически работен проект. За 52 договорите са прекратени.

През април Министерският съвет извади от списъка за ремонт 201 язовира, оставяйки ги на собствениците им - най-вече общини, да се погрижат за тях.

От отчета на ДКК се вижда още, че много голямо намаление се наблюдава в графа “други разходи” - с 2,8 млн. евро, като така те са сведени до минимум. Не е обяснено обаче на какво се дължи това. Като проблем се посочва, че липсва инвеститорски интерес от страна на бизнеса към продаваните от ДКК активи.

Съкращенията в държавната администрация явно са стигнали и до ДКК, тъй като заетите са намалели от 26 на 19 души за година, но пък заплатите им са увеличени – издръжката за едно лице скача от 16 на 31 хил. евро.

При идването на новото правителство на Румен Радев бяха направени и промени в ръководството. Като независим представител на държавата

в борда влезе бившият енергиен министър Росен Христов,

по чието време беше подписан договорът между “Булгаргаз” и турската фирма “Боташ”. Освен него в борда са Даниела Узунова, Здравко Шушков, Борислав Андонов, но временно, до провеждането на конкурс.

През първото тримесечие на годината приходите на ДКК са били почти 90 млн. евро, но тогава не са вземани дивиденти. Разходите са малко повече – 90,5 млн., което води до загуба от 624 хил. евро. За година тя е със 119% по-голяма.

Печалбата на ДКК скача рязко през юни 2025 г., когато

се увеличава на годишна база с 366% до 103 млн. евро

Приходите са с 35 пъти по-големи, като причините са същите. В годините назад дружеството почти винаги е на печалба, основно заради вземаните дивиденти. Отчитането на дейност по ремонтите на язовирите започва да се отразява в отчетите едва от септември 2024 г.

“Монтажи” също отчита много голяма печалба

към края на полугодието на 2026 г. Тя е в размер на 44 млн. евро в сравнение с 35 хил. евро преди година. Този скок се забеляза и при предишния финансов отчет към края на март - тогава тя беше в размер на 40,05 млн. евро. За цялата 2025 г. печалбата е 2,27 млн. евро.

Приходите към края на юни са 85 млн. евро при 7,483 млн. евро преди година, като основно идват от услуги - вероятно ремонта на язовирите. Както и разходите, които достигат до 41,16 млн. евро при 7,448 млн. евро година по-рано.

Прави впечатление също, че краткосрочните пасиви са спаднали драстично от 96 млн. евро на 19 млн. евро.