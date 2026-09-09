Любослав Костов, КНСБ: Старият механизъм за минималната заплата беше по-благоприятен

Предишният механизъм за изчисляване на минималната работна заплата беше по-благоприятен за работещите. При отменената в края на юли формула минималната заплата можеше да достигне 692 евро, докато при новия механизъм таванът е 672 евро. Това коментира главният икономист на КНСБ Любослав Костов по NOVA NEWS.

Той уточни, че окончателният размер на минималната работна заплата все още не е ясен, тъй като се очаква решение на Конституционния съд относно начина, по който е променен Кодексът на труда. Костов не очаква решението на КС да се забави.

По думите му включването на издръжката на живота като допълнителен критерий в новата методика е положителен резултат от преговорите.

„Веднъж на три години тази минимална заплата ще се тества с издръжката на живота. И така ще можем да знаем дали е адекватна тази линия, защото наименованието на тази директива е „Адекватни минимални работни заплати", каза Костов.

Той подчерта, че трябва да има яснота за размера на минималната заплата и заради подготовката на бюджета за 2027 г.

„Все пак имаме бюджет за 2027 г. Ако е в срок, по Закона за публичните финанси на 30 октомври бюджетът трябва да е в парламента. Това означава, че трябва да е минал обсъждане на НСТС и в Министерския съвет. Може би началото на октомври трябва да имаме бюджет за 2027. А няма как да го имаме, без да знаем колко ще е минималната заплата", коментира Костов.

Главният икономист на КНСБ заяви още, че синдикатите искат да видят дали в бюджета за 2027 г. е заложена политика по доходите. Те настояват за хоризонтална политика при разходите за персонал с поне 10%.

Костов уточни, че това не означава автоматично 10% увеличение на заплатите „на калпак".

Той коментира и решението си да стане част от Инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова.

„За мен държавният глава трябва да е дипломат, човек с опит, човек, който е показал през годините, че може да се разчита на него, да има предвидимост, устойчивост, балансираност. Към момента ми се струва най-балансираният кандидат на фона на всички останали", каза Костов.