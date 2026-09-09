Пълна промяна в БНТ, а Георги Любенов празнува с брой 1000 (Обзор)

Без Георги Ангелов в “История.БГ”, Тончо Токмакчиев, Камен Воденичаров и Диана Любенова също слизат от малкия екран

"Малки истории" с Ирен Леви и в делниците, и в неделя

“Програмата на БНТ е в процес на обновяване, медията не се разделя с нито един от дългогодишните си журналисти.”

Тази заявка даде обществената телевизия часове след като Георги Ангелов, водещ на “История.БГ”, обяви във фейсбук, че вече няма да е на малкия екран.

“Прогресивно ми е. Вчера бях извикан от програмния директор на БНТ и бях уведомен, че съм свален от ефир”, написа журналистът. Допълва, че вече няма да е и редактор на токшоуто за българската история, което се излъчва всеки понеделник в праймтайма, както и водещ на “До Европа и напред” по БНТ2. Георги Ангелов вече няма да води “История.БГ”. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Решението на обществената телевизия е всяко предаване да има свои постоянни водещи, а не да се редуват на ротационен принцип и според официалното ѝ становище това е причината за свалянето на Ангелов. Това е част от програмната стратегия на телевизията за новия ѝ сезон, изготвена от Светлозара Лазарова, новия директор на дирекция “Програмно съдържание”, след социологическо изследване и комплексен анализ, обясняват от БНТ.

Лазарова зае поста през август, като задачата ѝ е да ръководи развитието на културните, социалните, развлекателните и образователните предавания в политематичната БНТ1, в БНТ2, която е за образование и култура, и в специализирания канал за българите в чужбина БНТ4. Тя е с 15-годишен опит като продуцент и редактор в различни тв формати в националните медии, като 5 от тях вече е била в БНТ. Известна е и като водеща на рубриката “Аз, потребителят” по Би Ти Ви.

Именно като част от новата концепция в БНТ са и промените в “История.БГ”, в което досега на ротационен принцип се сменяха Георги Ангелов и Андрей Захариев. Само Захариев обаче е представил концепция, според която в предаването ще има специални изнесени издания за значими национални годишнини, разкази за родовата памет от наследници на прочути български фамилии, както и репортажи от важни за историята ни места.

“На Георги Ангелов е предложена възможността да представи идеи за развитие на културно-образователното съдържание в програмата на БНТ, което ръководството има намерение да развива в по-голяма степен”, пишат от БНТ.

Две нови предавания, кратки информационни форми и авторски рубрики

стават част от новата схема, която телевизията предстои да обяви. Сред тях е юбилейният 1000-ен епизод на предаването “Денят започва с Георги Любенов”.

Обичаният тв водещ се завръща на 12 септември, но предаването му ще има празничен брой на 19-и, когато ще бъде отбелязано изданието под номер 1000. Тогава предаването ще е с удължено време - от 8,00 до 12,00 ч, и ще е с изнесено студио от Народния театър “Иван Вазов”.

В сутрешния блок “Денят започва” рубриката “Още нещо с Флора” ще бъде с разширен формат, като водещата ще прави и интервюта от бекстейджа с гостите от ефира. Новите кратки информационни форми ще се излъчват всеки делничен ден от 16,00 и 17,00 ч.

Съвсем ново ще е предаването за бизнес и икономика, което ще показва как глобалните икономически процеси се отразяват върху всекидневието и бюджета на домакинствата у нас. Вторият нов формат ще е семеен - за дълголетието, психологията и родителството, като ще предлага практически решения и експертни гледни точки по теми, свързани със здравословния и пълноценен начин на живот.

Обществената телевизия предвижда още документален слот “Малки истории”. В него ще се излъчват кратки филми с лични истории от вторник до четвъртък от 16,30 ч. По същото време в петък ще се излъчва “Истории на успеха”, където ще бъдат представяни талантливи деца и младежи. Продължението ще е всяка неделя от 14,00 ч, когато отново под името “Малки истории” водещата Ирен Леви ще дискутира със своите гости темите, поставени от документалните филми.

“Хамалите” Воденичаров и Токмакчиев си тръгват заедно, пада и “Вечерното шоу”

Преди две години - през есента на 2024 г., “хамалите” Тончо Токмакчиев и Камен Воденичаров заедно дойдоха на екрана на БНТ, макар и като водещи на различни предавания. Тончо - лице на “Вечерното шоу” всеки четвъртък, Камен - водещ на играта “Последният печели” всеки делничен ден.

Сега и двамата слизат от екрана. Вече бе обявено, че Воденичаров ще бъде заместен от певеца Орлин Горанов, с когото всъщност играта започна през 2020 г. и той беше неин водещ през първите 4 сезона.

Токмакчиев обаче също си тръгва, а с него и “Вечерното шоу”.

“Да, свалят го, но не знам защо. Аз имам договор с продуцента The Good Company (впрочем фирмата прави и “Последният печели” - б.р.). На мен ми съобщиха в последния момент, че сега няма да има такъв сезон на предаването”, каза актьорът пред “24 часа”. По думите му шоуто е имало и своите зрители, и рейтинг, а и много от гостите в него са идвали именно заради Токмакчиев.

“От 1987 г. е първото ми стъпване в телевизията, досега съм изиграл почти всичко в различни нейни формати”, казва актьорът. Неговата тв кариера започва именно от обществената телевизия, когато още като студенти с Камен Воденичаров правят предаване, в което представят исторически личности. След време двамата се превръщат в най-известните тв хамали, познати от “Шоуто на Канала” - друго забавно вечерно предаване на БНТ, което вече не съществува.

“Вечерното шоу” стана известно с това, че за всеки сезон има нов водещ. Токмакчиев се задържа най-дълго, сменяйки Андреа Банда Банда, като преди нея водещи бяха Георги Любенов и Орлин Павлов.

Вместо токшоуто на Диана Любенова – сериозни теми

След три сезона “Имате среща... с Диана Любенова” - токшоуто, в което красивата актриса и водеща разговаряше откровено с известни личности, пада от екрана на БНТ.

“За съжаление, няма да го има. Но сърцето ми остава в това предаване, на което бях и сценарист, и автор. За мен беше чест да се докосвам до толкова стойностни хора, каквито бяха гостите ми. Винаги съм разговаряла с тях с огромен респект и уважение”, каза Любенова пред “24 часа”.

По думите ѝ решението е взето заради новата програмна концепция на БНТ, в която “Имате среща” не намира място. То се излъчваше всяка неделя от 18 ч, а сега вместо него ще има предаване със съвсем различна тематика, което няма да е развлекателно.

Диана Любенова започва предаването си през есента на 2023 г., след като само месеци преди това - след края на пролетния сезон, е свалена като водеща в “Тази събота” по Би Ти Ви.

Тя е в съботно-неделния сутрешен блок на частната медия от септември 2013 г. до юли 2021 г. Там също разговаря с хора на изкуството и културата и води предаването заедно с Мариана Векилска (която напуска през 2018 г.), Александра Кръстева (замества Векилска) и Жени Марчева.

Впрочем от 6 години Векилска е лице на “България в 60 минути” (всеки делник от 17 ч) по БНТ, където представя истории и събития от цялата страна. Само преди дни водещата обяви, че през новия сезон то ще е по-дълго с 15 минути (от 16,45 до 18 ч), макар че засега не е ясно дали името му ще бъде променено.

През 2021 г. настъпва и друга промяна за Любенова в Би Ти Ви - тя започва да води своята рубрика само в събота, отново в екип с Марчева, до последната си поява в частната телевизия през пролетта на 2023 г.

“Вече имам други планове за себе си, получих и нови предложения, а имам и своята работа в театъра”, така, без да конкретизира, Любенова обясни какво ще прави оттук нататък.