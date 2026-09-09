Снима те камера с висока скорост, софтуер пише фиша и той идва веднага

Правителството разписа мегареформа - контролните функции на пътя стават задължение само и единствено на Пътна полиция, като проверките ще бъдат подсилени с още 400 катаджии

Камион ви притиска в прохода Хаинбоаз, или пък изпреварва на магистрала в най-лявата лента. Нарушител кара с висока скорост в аварийното платно. И в двата случая вие се чудите защо наоколо няма полицаи.

Най-късно от края на 2027 година, когато трябва да е задействан пакет от 31 мерки на правителството за пътна безопасност, това агресивно поведение вече ще светва на екрана на центъра за управление на трафика, а информацията за подобен рисков профил ще се появява на таблета на пътните полицаи. Те ще отбиват за проверка рисковите водачи, независимо дали управляват тир, или лек автомобил.

Реформата за безопасността на движението предвижда 31 мерки, включително промени в закони и наредби, а цялото преструктуриране трябва да приключи към края на 2027 г.

Промяната бе обявена от премиера Румен Радев в началото на заседанието на правителството в сряда, а по-късно министрите на транспорта и на вътрешните работи Георги Пеев и Иван Демерджиев обясниха подробностите.

Създава се Изпълнителна агенция “Автомобилен транспортен оператор” (АТО) като единен орган за контрол на пътната безопасност. Това ще е национален център, който да събира, наблюдава и обработва в реално време данните от толсистемата, общинските камери, бодикамерите на полицаите.

“Гарантирането на пътната безопасност изисква не само превенция, не само добра координация между институциите, но и информация в реално време и единен контролен орган. Всичко това в момента е разпокъсано в различни институции”, каза премиерът. Радев уточни, че от системата ще се възползват и Агенция “Митници”, НАП, толсистемата, телефон 112 и горските служители. Това ще повиши и събираемостта на приходите от тези органи.

Някои мерки влизат в сила още утре, а някои са и започнали, заяви министър Демерджиев. И даде пример - Пътна полиция ще отбива тирове за проверка при съмнения за нарушения като претоварване, излъскани гуми или неправилно поведение на пътя.

Това, което МВР вече редовно прави, е свързано с проверките. Понеже проверяващите от “Автомобилна администрация” не работят от петък следобед до понеделник сутрин, а тогава трафикът е най-активен, МВР започна да проверява през тези периоди. Не можем да си позволим безконтролно да се движат неизправни пътни превозни средства по и без това лошите пътища, категоричен бе Демерджиев.

Транспортният министър добави, че ще опитат да спрат случайните проверки на камиони. Ще бъдат отбивани обаче рискови тежкотоварни превозни средства.

Реформата предвижда Държавната агенция “Безопасно движение на пътищата” не само да бъде координатор и автор на добри планове за безопасност, но и да анализира и управлява риска, като ще има контролни функции и ще насочва финансов ресурс към рискови точки на инфраструктурата.

Другата голяма промяна е, че контролните функции на пътя стават задължение само и единствено на Пътна полиция. С още 400 пътни полицаи ще бъдат подсилени проверките.

Към момента камионите и автобусите се контролират от 124-те инспектори на ДАИ, която е към Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” към транспортното министерство. Тези служители отговарят още за изпити, за обучение, за технически прегледи и за контрол на превозваческите фирми.

740 толченгета пък контролират дали са платени винетки и толтакси. Отделно в АПИ има звено, което мери за претоварване на камионите. Проверяват още Агенция “Митници” и НАП.

“Какъв беше проблемът досега? Липса на ясни отговорности между много институции, нехомогенна дистрибуция на данни, различни институции, препокриване на отговорности и по този начин - неефективно управление на риска. Натрупва се и съчетанието с недобрата инфраструктура. Това води до изключително сериозни пътни произшествия, които тази година са с рекорден брой жертви”, заяви министърът на транспорта.

Пеев каза още, че когато се концентрира контролът в МВР и когато се използват пълноценно наличните системи - камерите и всички останали, които ще подават информация, ефективността на контрола ще се повиши многократно.

При Министерството на транспорта влиза друга част от управлението на пътната безопасност –

дигиталният информационен хъб, който ще събира

информация

от много институции – “Митници”, НАП, МВР, АПИ. На база на тези данни ще се изготвят рискови профили, които ще бъдат изпращани на звеното в държавата, което трябва да реагира, обясни министър Пеев.

“Всички данни от камерите, които и сега съществуват, ги извеждаме на таблетите на пътните полицаи, така че да е ясно за всеки един кога има водач с рисков профил. Този водач ще бъде засечен още в самото си движение.

Ще извежда информация и за претоварените товарни автомобили, както и тези, които имат различни технически проблеми, видими за камерите. Ще се извеждат водачи, които имат неправилни маневри или агресивно шофиране.

По този начин вярваме, че превантивно ще успяваме да реагираме, а не да следваме събитията, както беше досега”, коментира още той.

Министърът на вътрешните работи поясни, че се подготвя промяна на Закона за движение по пътищата, за да се въведат така наречените електронни доказателствени записи, които да се ползват като доказателства за определен тип нарушения. По този начин ще се облекчи процесът.

Работи се и по автоматизиране на санкциите. “Когато бъдат засечени от камерите определени нарушения, информацията да се подава и по

автоматичен път да се генерират

електронни фишове,

които да бъдат връчвани от пътните полицаи”, обясни Демерджиев.

По този начин чуждестранните шофьори, извършили нарушение, ще бъдат спирани, преди да са преминали границата и ще им бъдат връчвани съответните фишове или актове. За целта обаче трябва да се надгради съществуващата система в АПИ и да се свърже с тази на МВР.

Демерджиев припомни, че включването на Пътна полиция в проверките на камионите при предишни акции е довело до това да няма толкова летящи тирове във всички посоки и пръснати гуми по пътните платна. Затова в МВР вярват, че е по силите им да се справят.

Транспортният министър Георги Пеев коментира още, че ще се купят сензори,

които да отчитат качеството

на гумите още на пътя

Те ще мерят грайферите и други параметри, които ще се анализират в дигиталния хъб.

На въпрос колко ще струва тази реформа, Демерджиев отговори, че пари няма да се харчат, напротив - ще се спестят, тъй като щатните бройки в МВР ще бъдат намалени с 30 на сто.

Пеев пък коментира, че от използването на системите ще се генерират много повече приходи за държавата. Например от установяване на претоварени автомобили, на различни подобни проблеми, свързани със санкции, които на практика досега не са плащани на държавата.

В Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” ще остане обучението и изпитването на кандидатите за книжка, пунктовете за технически преглед, както и контролът на фирмите, които извършват обществен превоз на пътници и товари.

Контролът за изпълнение на плана за пътна безопасност е на Държавната агенция “Безопасност на движението по пътищата”. Нещата ще се случат в рамките на месеци, увери министърът на транспорта.