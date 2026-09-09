Изкуствен интелект реши задача, мъчила учените 90 години

Изкуственият интелект се справи за часове с математическа задача, която озадачава учените от 90 години. OpenAI твърди, че новият й модел, подпомогнат от 10 000 AI агенти, е намерил решение на един от най-трудните нерешени проблеми в математиката – този за уравненията на Навие-Стокс, съобщава Би Би Си.

Компанията, създала ChatGPT, съобщи във вторник, че чрез насочването на група от около 10 000 агенти с изкуствен интелект, или ботове, които изпълняват задачи до известна степен автономно, е успяла да реши изключително труден математически проблем само за 88 часа.

Проблемът е част от уравненията на Навие-Стокс, които описват движението на флуидите. В продължение на 90 години важни аспекти от проблема не са имали доказателство – аргумент, който показва, че дадено математическо уравнение е вярно.

OpenAI определи решението си като „важен етап" и доказателство, че инструментите с изкуствен интелект се развиват бързо.

Решението на OpenAI все още не е независимо проверено или официално прието от Института по математика „Клей" – американска математическа организация, която организира наградата „Милениум", предлагаща голяма парична награда за първото решение на определени изключително сложни математически проблеми.

Твърдението на компанията обаче вече предизвика остра реакция. Професорът по математика в Нюйоркския университет Тристан Бъкмастър заяви във вторник, че той и Левент Алпьоге, математик, работещ за конкурента на OpenAI Anthropic, също са работили по решаването на проблема.

Двамата са използвали инструмента Codex на OpenAI в работата си. Бъкмастър обаче заяви, че на 3 септември е разбрал, че „информация за напредъка ни е била предадена на OpenAI".

Изявлението на Бъкмастър беше публикувано същия ден, но няколко часа преди OpenAI да представи своята работа по уравненията на Навие-Стокс. Той твърди, че OpenAI не е започнала работа по уравненията на Навие-Стокс, докато „информация за нашата работа не е достигнала до OpenAI". Той публикува и откъси от имейли, разменени с OpenAI във връзка с работата, както и въпросите си към компанията относно времето и методите, които е използвала.

Бъкмастър допълни, че все още не е прочел пълното доказателство на OpenAI, но се е почувствал принуден да излезе публично с информация „какво ми беше казано, кога и какво ми беше предложено... защото алтернативата е да позволя поредица от съобщения да представят като истина нещо, за което знам, че не е вярно".

Във вторник OpenAI поздрави Бъкмастър и Алпьоге за „паралелната им работа", като я определи като „забележителна".

Компанията заяви, че не е виждала „по никакъв начин тяхната работа, докато те не я публикуваха публично", и че при работата си по проблема с Навие-Стокс не е имало достъп до данни на потребители.

„Макар това да е малко вероятно, не можем да изключим възможността обезличени данни, получени от използването на нашите продукти от тяхна страна, да са помогнали за подобряването на моделите ни", добави компанията. „Нашите доказателства обаче се различават значително и дори конкретните резултати, които са доказани, са различни."

OpenAI заяви, че в края на август е започнала да обучава нов модел, който бързо е показал, че се справя отлично с математиката. Моделите с изкуствен интелект са компютърни програми, обучени върху огромни количества данни, за да разпознават и предвиждат закономерности в информацията.

Новият модел на OpenAI все още е инструмент, използван единствено вътре в компанията, тъй като е „значително по-способен" от последния модел, пуснат от нея. Затова изследователите решили да го използват за решаването на някои от най-известните сложни математически задачи.

OpenAI призна, че миналата седмица, на 1 септември, е „чулa слухове, че два от проблемите за наградата „Милениум" са били решени" и затова решила да насочи хиляди ботове с изкуствен интелект, обучени с новия вътрешен модел, към опити за решаването на някои от оставащите проблеми.

До 5 септември, или приблизително 88 часа след като е насочила 10 000 бота към задачата, OpenAI е намерила решение на т.нар. проблем за съществуването и гладкостта на решенията на уравненията на Навие-Стокс.

Проблемът е в основата на турбулентността – явление, което все още не е напълно разбрано. Макар че на пръв поглед на ботовете с изкуствен интелект им е било необходимо съвсем кратко време, за да достигнат до решение, OpenAI съобщи, че ботовете са си разменили близо 3 милиона съобщения и са използвали 130 милиарда изходни токена – отделните редове текст и код, които моделът с изкуствен интелект генерира в отговорите си – само по задачата на Навие-Стокс.

Подобно усилие би струвало приблизително 10 милиона долара, ако се изчисли според собствените цени на OpenAI за генериране на изход от най-напредналите ѝ модели.

Решението, за което OpenAI твърди, че е достигнала по проблема за съществуването и гладкостта на решенията на уравненията на Навие-Стокс, разрешава две от четирите твърдения, които наградата „Милениум" изисква да бъдат доказани. Наградата е на стойност 1 милион долара за победителя.

„Целта ни с публикуването на този резултат е да отчетем значителния напредък на нашите модели с изкуствен интелект", заяви OpenAI във вторник. „Не възнамеряваме да претендираме за наградата „Милениум" за този резултат."