ЕЦБ вероятно ще вдигне лихвите днес

Европейската централна банка (ЕЦБ) най-вероятно ще вдигне днес лихвения процент по депозитите с 25 базисни пункта до 2,5 на сто. Заседанието на централните банкери този път е изнесено и ще се проведе в централата на германската централна банка „Бундесбанк" в покрайнините на Берлин.

Това увеличение, за което се говори отдавна, до голяма степен вече е калкулирано от пазарите. Значително по-важният въпрос за инвеститорите обаче е дали това ще бъде последната стъпка от настоящия цикъл на затягане или началото на по-продължителен период на рестриктивна парична политика.

Очакванията за ново увеличение се засилиха през последните седмици, след като инфлацията в еврозоната се ускори до 3,3 на сто през август, достигайки най-високото си равнище от три години. Основният двигател на ценовия натиск отново е енергията, след като новата ескалация на конфликта между САЩ и Иран доведе до скок в цените на петрола и намали надеждите за бързо нормализиране на доставките през Ормузкия проток.

Това поставя ЕЦБ в трудна позиция. От една страна, инфлацията остава значително над целта от 2 на сто и ценовият натиск може да се засили допълнително. От друга, основната инфлация е по-умерена, икономическият растеж остава крехък, а доходността по облигациите вече се повиши значително.

„Изглежда сигурно, че Управителният съвет на ЕЦБ ще повиши лихвения процент по депозитите от 2,25 на сто на 2,5 на сто", заяви пред Блумбърг Андрю Кенингъм, главен икономист за Европа в „Кепитъл Икономикс" (Capital Economics).

Сходна е и оценката на повечето анализатори. „Много вероятно изглежда повишение на основните лихвени проценти с 25 базисни пункта", посочва Джасмин Елерт, главен анализатор в платформата „Рейзин" (Raisin). Алеса Берарди, директор в „Амунди Инвестмънт Институт" (Amundi Investment Institute), определя такъв ход като „почти сигурен", а Константин Файт от „Пимко" (Pimco) също очаква депозитната лихва да бъде увеличена до 2,5 на сто.

Пазарите вече отразяват не само днешното повишение, но и допълнително затягане през следващите месеци. Според анализаторите на Ай Ен Джи (ING) в цените на акциите е заложено кумулативно увеличение от още около 75 базисни пункта до юни 2027 г., което би изтласкало крайната лихва близо до 3 на сто. Банката смята, че тези очаквания може да са прекалено агресивни.

„Смятаме, че ЕЦБ трябва да даде сигнал на пазарите какво е най-голямото ѝ притеснение в момента: инфлацията или рискът от прекомерно затягане на монетарната политика", посочват анализаторите на Ай Ен Джи.

Според тях и по двата фронта последните данни са по-благоприятни от очакваното. Основната инфлация се е понижила леко до 2,4 на сто през август, а икономическият растеж е изненадал положително. В същото време нестабилността на облигационните пазари се превръща във все по-важен фактор.

„Предполагаме, че това би могло да подтикне ЕЦБ към по-умерена позиция. Предвид нарастващите фискални опасения и покачващите се доходности по облигациите, не сме убедени, че банката е готова да налее масло в огъня, като възприеме по-тревожно наратива относно инфлацията", посочват от нидерландската банка.