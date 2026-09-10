Шефът на Инстаграм: Без алгоритъма ни потребителите ще бъдат затрупани с реклами

Мосери заяви също, че не смята Инстаграм за „пристрастяващ" в клиничния смисъл на думата

Главният изпълнителен директор на Инстаграм заяви, че потребителите ще имат по-лошо преживяване в свят без алгоритми, ще виждат повече съдържание, свързано с брандове, и ще прекарват по-малко време в приложението.

Коментарите му идват на фона на плановете на австралийското правителство да даде на потребителите възможност да се откажат от използването на алгоритми. Във вторник премиерът Антъни Албанезе обяви планове социалните платформи да бъдат задължени да предоставят на потребителите избор между алгоритмично препоръчвано съдържание и хронологична емисия, в която публикациите се показват според реда на публикуването им от страниците, които потребителят следва, съобщава "Гардиън".

Лейбъристката партия също планира да въведе редица мерки, насочени към ограничаване на вредите от онлайн съдържанието в социалните мрежи.

По време на брифинг с журналисти в четвъртък, посветен на старта на поредицата Algo Confessions в Австралия, главният изпълнителен директор на Инстаграм Адам Мосери не коментира пряко предложението на правителството на Албанезе. Той обаче заяви, че Инстаграм използва множество алгоритми.

Сред тях са алгоритми, които определят кои истории на приятели да виждате по-често или кои потребители да се появяват първи в предложенията за съобщения въз основа на взаимодействията ви с тях. Има и алгоритъм, който определя какво съдържание виждат хората в своите фийдове.

Стартирането на поредицата Algo Confessions в Австралия е първото извън САЩ. В нея знаменитости и инфлуенсъри обясняват как Инстаграм определя какво съдържание попада във фийда на потребителите и как те могат до известна степен да контролират това, като добавят или премахват определени теми от настройките си.

Мосери заяви, че само „много гласовито малцинство" иска социалните мрежи да се върнат към хронологичните емисии. По думите му това просто ще насърчи хората да публикуват повече.

„Това, което се случва, е, че най-добрият начин да достигнете до повече хора е просто да публикувате по-често. А тези, които могат да си позволят да публикуват най-често, получават и най-голям обхват", каза той.

„Оказва се, че приятелите ви публикуват много по-рядко от създателите на съдържание, а те от своя страна публикуват много по-рядко от брандовете и компаниите.", доабви той.

Той заяви, че потребителите ще бъдат „затрупани" със съдържание от брандове, докато създателите на съдържание и приятелите им ще останат на заден план.

„Това, което се случва, е, че хората стават малко по-малко заинтересовани от преживяването и започват да използват приложението много по-малко. Това означава, че има по-малък обхват за всички и хората започват все повече да се ядосват, че обхватът им намалява, защото цялостният пай става по-малък", каза Мосери. По думите му ангажираността и удовлетвореността на потребителите намаляват.

„Това е интересното напрежение между това, което един отделен човек може да иска, и това, което се случва, когато приложите същото към цялата общност", каза той.

„Това не означава, че класирането на съдържанието е перфектно. Не е. Ние допускаме грешки. Едно от нещата, които ме разочароват при класирането, е, че в крайна сметка прекалено оптимизираме нещата, които можем да измерим, и подценяваме онези, които са по-трудни за измерване.", допълни той.

Мосери заяви, че алгоритъмът за класиране на съдържанието в Инстаграм „изглежда като черна кутия", но компанията се опитва да даде на потребителите повече контрол върху него, включително чрез възможност да се отказват от определени теми в препоръките си. Той каза, че в бъдеще моделите с изкуствен интелект на Meta може да позволят на потребителите просто да разговарят с приложението, за да разберат защо виждат определени видове съдържание.

„Не вярвам, че Инстаграм е пристрастяващ – знам, че това е спорно твърдение. Смятам обаче, че поне в английския език често смесваме начина, по който използваме думата „пристрастен" в ежедневието – например „пристрастен съм към този сериал и го гледам на един дъх, което не ми се отразява добре", каза той.

По думите му клинично определените зависимости включват симптоми на абстиненция, докато социалните мрежи не предизвикват такъв ефект.

„Тези неща са различни", каза той. Мосери вече е правил подобно твърдение. Изследвания показват, че някои потребители могат да изпитват импулс да използват дадена платформа, без напълно да го осъзнават. Данните сочат също, че честото взаимодействие с алгоритмите „променя допаминовите пътища" по начин, който насърчава зависимост, „аналогична на зависимостта към вещества".

В знаковото дело в САЩ, свързано с твърденията, че продуктите на Meta предизвикват зависимост, адвокат на компанията миналия месец призна пред съда, че „няма спор", че хората могат да изпитват затруднения заради социалните мрежи, но компанията разполага с инструменти за справяне с проблема.

По-късно Мета постигна извънсъдебно споразумение по делото за 18 млрд. долара, като същевременно отрече да е извършила нарушение.