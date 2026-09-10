„Главболгарстрой“ завърши ключов етап от реализацията на Вертикалния газов коридор

„Главболгарстрой“ завърши успешно ключов етап от реализацията на Вертикалния газов коридор - преминаването на 700-метров участък от газопровода под речното дъно на р. Голяма Камчия, на дълбочина около 25 метра.

Наклонено насоченото сондиране (HDD) беше изпълнено по безизкопна технология в рамките на четири месеца и е един от най-сложните технологично инженерни етапи от реализацията на стратегическия енергиен проект. То е част от финалната фаза по изграждането на Лот 3 „Лупинг от Рупча до Ветрино“ - реализиран от дружества, част от строителния холдинг, с водещ партньор „ГБС Енерджи Сълюшънс“.

HDD технологията позволява газопроводът да премине под реката без открит изкоп, като следва предварително проектирана траектория под речното дъно. В случая 700-метровият участък е изпълнен на дълбочина около 25 метра, като през сондажния отвор с диаметър 2 метра е положена тръба DN1200 с диаметър 1,2 метра и тегло около 500 тона.