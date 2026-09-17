Нов двигател с вътрешно горене работи дори когато е под вода

Електродвигателите и водата не са добра комбинация и същото може да се каже за повечето двигатели с вътрешно горене.

Horse Powertrain обаче вярва, че има решение за офроуд хибриди, които ще влязат в контакт с дълбока вода. Новият B20 агрегат е водоустойчив двигател, който може да продължи да работи дори когато е потопен във вода с дълбочина до 1,1 метра.

2,0-литровият четирицилиндров бензинов двигател е специално разработен за HEV, PHEV и електрически превозни средства с удължаване на пробега и в зависимост от спецификацията развива между 190 и 252 к.с. Въртящият момент варира от 300 до 380 Нм, докато целият двигател има сравнително скромно тегло от 130 килограма.

По-интересно от мощността му обаче е обозначението IPX8, което потвърждава водоустойчивостта му. Компанията Horse, основана през 2024 г. от Renault и Geely, е оборудвала B20 със запечатани електрически компоненти и сензори, както и със специално уплътнение между двигателя и скоростната кутия.

Когато двигателят засече, че е под вода, неговата система за управление може автоматично да регулира реакцията на дросела или да ограничи мощността в зависимост от условията. Това би трябвало да помогне за поддържането на двигателя в движение и да предотврати лошия край на опита за прекосяване на река.

Двигателят е почти толкова способен на суша. Хорс казва, че може да се справи със 100-процентов наклон, което означава наклон, при който автомобилът се изкачва с един метър височина за всеки изминат метър хоризонтално. Това съответства на наклон от 45 градуса, тоест вид изкачване, което само най-екстремните производствени SUV модели могат да преодолеят.

Освен това е изключително ефективен - 48,4 процента. Това се сравнява с приблизително 25 до 30 процента за повечето конвенционални двигатели с вътрешно горене и 40 процента за двигателя на Милър, който е инсталиран в Toyota Prius.

Активната система за двойно охлаждане е проектирана да поддържа температурата под контрол по време на дълги изкачвания и други ситуации, при които двигателят е под голямо натоварване.

B20 беше представен за първи път на автомобилното изложение в Пекин по-рано тази година и вече се инсталира в китайския Geely Galaxy Cruiser 700. В този случай той е част от plug-in хибридна система, съчетана с тристепенната хибридна трансмисия на Horse.