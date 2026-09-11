Трима български ученици постигнаха впечатляващ успех по време на международния образователен космически лагер „Space Camp Turkiye“ 2026, който се провежда по модел на NASA. Стипендиантите, подкрепени от програмата „Фантастико до теб“ - Елица Тенева, Мартина Дуйкова и Калоян Стефанов се завърнаха в България с престижни отличия. Благодарение на своите знания, лидерски качества и умение да работят в екип те помогнаха на страната ни да отбележи исторически успех. България за първи път печели три отличия в рамките на една година сред участници от над 20 държави.

Елица Тенева

Елица Тенева е ученичка в Частното средно училище „Питагор“, а през новата учебна година продължава образованието си в Американския колеж. Тя е отличена с престижното отличие „Right Stuff“, което се връчва за изключителни презентационни умения и активна работа в екип. Елица впечатли журито с представянето на две научни теми – за връзката между Космоса и Световния океан и за поведението на любима детска играчка в условията на лунна гравитация.

„Приемам медала не като награда, която да стои на рафта, а като напомняне да продължавам да задавам въпроси, да се уча от хората около себе си и да не се страхувам от нови предизвикателства. Ако трябва да се опиша с една дума, това би било „любопитна“. Винаги съм имала жаждата да разбирам как работят нещата, да задавам въпроси и да търся отговори отвъд очевидното. От малка проявявам силен интерес към математиката и STEM науките, но същевременно обичам да развивам и творческата и комуникативната си страна. Танцувах класически балет, който ме научи на дисциплина, постоянство и внимание към детайла. Обичам да спортувам, карам ски, плувам, играя тенис и чета художествена литература“, казва Елица Тенева.

Мартина Дуйкова

Само на 14 години, Мартина Дуйкова от 22. СЕУ „Георги С. Раковски“ получава отличието „Outstanding Camper“ (Изключителен участник). Отличието се присъжда за лидерски умения, инициативност, работа в екип, комуникативни умения, дълбоки знания и умение за решаване на проблеми. Нейната любов към Космоса започва с един поглед към нощното небе и безброй въпроси за Вселената.

„Любовта ми към науката и Космоса започна, когато бях на 10 години. Вечер, когато се стъмни, започнах да заглеждам нощното небе и да задавам въпроси за абсолютно всичко. След това започнах да ходя на уроци и на различни събития. Винаги съм искала да видя отблизо как хората се подготвят да летят в Космоса и винаги съм искала да се занимавам с наука“, разказва Мартина Дуйкова.

Калоян Стефанов

Носител на медала „Outstanding Camper“ е и Калоян Стефанов от Първа частна математическа гимназия. Неговата история е доказателство, че успехът не се измерва единствено с талант, а с постоянство и готовност да си поставяш все по-високи цели.

„Много хора не вярваха в мен, дори аз не знаех на какво съм способен. В шести клас си поставих първата цел – да стана пълен отличник в училище. Когато я постигнах, започнах да гледам по различен начин на собствените си възможности. След това имах смелостта да си поставям нови и по-големи цели. Тогава открих, че постоянството е ключът към успеха, а границите, които си поставяме, не винаги са реални. За мен този медал е важен, защото той е отражение на живота ми. Ще го пазя като спомен за пътя, който съм изминал – от първите ми стъпки в тази наука, до днес“, казва Калоян Стефанов.

С подкрепата на „Фантастико до теб“

„Фантастико до теб“

През тази година общо 150 български ученици на възраст между 11 и 15 години станаха част от програмата „Space Camp Turkiye“. Те бяха избрани да заминат за Турция след конкурс на Център за творческо обучение.

„Фантастико груп“ осигури пълни и частични стипендии на обща стойност 12 782 евро на 12 деца от различни краища на България да се докоснат до реалната космическа среда. Програмата в „Space Camp Turkiye“ е изградена по модел на NASA и е специално проектирана да развива критично мислене, лидерство и умения за работа в екип.

„В Space Camp участват деца от над 20 държави. България никога досега не е печелила три медала в рамките на една година – и трите са стипендианти на „Фантастико“. За нас това е най-силното доказателство, че когато разпознаеш потенциала и му дадеш възможност, резултатът ще надхвърли очакванията“, казва Благой Цицелков, програмен мениджър на Space Camp за България.

„Във „Фантастико“ вярваме, че всяко дете заслужава шанс да развие своя талант и да открие докъде могат да го отведат знанията, любопитството и постоянството. Успехите на стипендиантите ни доказват, че когато подкрепяме младите хора навреме, им помагаме да изградят увереност и умения, които ще им бъдат ценни през целия живот“, казва Владимир Николов, оперативен президент на „Фантастико груп“.

Space Camp Turkiye 2026

В „Space Camp Turkiye“ Космосът не просто се изучава, а се преживява. Учениците се превръщат в астронавти, изпълняват космически мисии, тренират на специални симулатори и се отправят на виртуални пътешествия до Луната и Марс.

„Използвахме тренажори, на които тренират истински космонавти от НАСА. Мисиите бяха много реалистични. До толкова, че наистина успяхме да се почувстваме като част от космически екип. Обаче първото, за което се сещам, когато се връщам назад, са хората. Досега не съм имал възможността да общувам с деца от толкова много различни държави“, разказва Калоян Стефанов.

„Най-интересната част беше това, че се запознах с хора от целия свят. И да, различавахме се — по националност, по начина, по който сме израснали, и по културата си. Но над всички тези различия стоеше едно общо нещо — интересът ни към науката, който ни събра и ни показа колко много може да ни обедини една обща страст“, допълва Елица Тенева.

„Престоят ми в космическия лагер беше незабравим. Беше много забавно как всички деца заедно се учехме на различни думи на родните ни езици. Най-вълнуващото за мен беше, че имах възможност да изпробвам тренажорите, да видя научни презентации и да участвам в симулации на космически мисии“, казва още Мартина Дуйкова.

Мечтите нямат граници

А какво мечтаят да постигнат в бъдеще? Елица, Мартина и Калоян вече имат своите цели.

„Мечтая в бъдеще да уча и да работя в сферата на Космоса и науките, искам да стана пилот или космонавт. Иска ми се да докажа, че с упоритост всяка мечта е достижима“, казва Мартина Дуйкова.

„Не знам точно как ще изглежда пътят ми, но знам със сигурност едно — искам да бъда пример за младите момичета. За това, че стереотипите не определят границите на възможностите им и че всяка мечта си заслужава да бъде преследвана“, споделя Елица Тенева.

„Има едно правило, което се опитвам да следвам: да знаеш, да можеш и да искаш. Искам да се развивам в инженерната сфера. Друго мое много голямо желание е всичко това да се случи в България. Родината ми е дала много и аз имам какво да ѝ дам. Искам един ден уменията и знанията ми да бъдат полезни именно тук“, казва Калоян Стефанов.

Историите на Елица, Мартина и Калоян са доказателство, че големите открития започват с малък въпрос, а големите мечти – с това някой да повярва в тях. Защото пътят започва с първата смела цел и първата възможност да опиташ.