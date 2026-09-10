Рязък спад на продажбите на бензинови коли в Китай

Продажбите на превозни средства с двигатели с вътрешно горене в Китай спаднаха с 40% през август в сравнение със същия месец на миналата година. Общо през месеца са продадени приблизително 536 000 бензинови и дизелови коли, в сравнение с 894 000 година по-рано. Делът на возилата с двигатели с вътрешно горене в продажбите на най-големия автомобилен пазар в света спадна до 35%.

Общите продажби на дребно на леки автомобили в Китай спаднаха с почти 24% през август до 1,5 милиона бройки. От началото на годината пазарът се е свил с 21%. Основната причина за спада е бързото преминаване на потребителите към електромобили на фона на покачващите се цени на бензина. Само през 2026 г. цените на горивата в Китай са се увеличили с над 1700 юана (256 долара) на тон. В момента литър бензин AI-95 струва средно 8,7 юана (1,3 долара).

Продажбите на хибридни и електрически коли надхвърлиха 1 милион бройки през август, което им осигури рекорден пазарен дял от 65%. Въпреки че продажбите на тези превозни средства намаляха с 10%, спадът беше значително по-малък от този на автомобилите с двигатели с вътрешно горене.

На този фон единственият сегмент, който показа положителен растеж, са електромобилите, като продажбите се увеличиха с близо 2% до 698 000 бройки.