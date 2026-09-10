Porsche печели около 1 милиард евро от продажбата на Bugatti на Балканския Илон Мъск

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Porsche официално завърши продажбата на своя дял в съвместното предприятие Bugatti Rimac. Сделката, която беше първоначално договорена през април, вече е получила всички необходими регулаторни одобрения и е окончателно финализирана, съобщиха официално от компанията.

Очакваните постъпления от мащабната трансакция ще възлязат на внушителните около един милиард евро.

По този начин марката Bugatti преминава изцяло под контрола на хърватския гений Мате Римац, наричан в автомобилния свят Балканския Илон Мъск. Младият предприемач, който започна бизнеса си от собствения си гараж, става официално и президент на Bugatti Automobiles

Около една четвърт от сумата, приблизително 250 милиона евро, ще бъде целенасочено използвана за финансиране на пенсионните задължения на гермманската компания.