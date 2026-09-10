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Цената на природния газ в България е 64 евро за мегаватчас, на хъба TTF е над 81 евро

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Цената на природния газ в България е 64 евро за мегаватчас, на хъба TTF стигна над 81 евро. Снимка: Йордан Симеонов

Цените на октомврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 81,050 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 13:00 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 79,090 евро за мегаватчас, а вчера борсата затвори при ниво от 79,246 евро за мегаватчас, предаде БТА.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 10 септември, е 63,80 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 63,92 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 63,80 евро за мегаватчас.

Цената на природния газ в Европа продължи да се повишава рязко на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток. Конфликтът между САЩ и Иран за контрола над Ормузкия проток се изостри през последните дни. Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) съобщи, че са нанесени удари по пет ирански танкера за превоз на суров петрол, като са потопили един от тях в отговор на атаките на Техеран срещу американски военен кораб.

След последното поскъпване цената на природния газ на едро вече е по-висока от равнището в началото на конфликта с Иран. Тогава през март цената за кратко надхвърли 70 евро за мегаватчас.

През 2022 г. цената временно надхвърли 300 евро за мегаватчас след ограничаването на руските доставки заради войната в Украйна.

Основната причина за сегашното поскъпване е опасението, че доставките на втечнен природен газ (LNG) от производствените райони в Персийския залив могат да бъдат трайно прекъснати, тъй като засега няма признаци за продължително възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

Цената на природния газ в България е 64 евро за мегаватчас, на хъба TTF стигна над 81 евро. Снимка: Йордан Симеонов

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