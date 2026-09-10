Евростат: Българските плодове и зеленчуци поевтиняват най-малко от всички в ЕС

В България цените на селскостопанските продукти са намалели средно с 2,64 на сто през второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година, сочат данните на Евростат. Така страната ни е била с третото най-малко понижение сред 20-те страни от ЕС, в които селскостопанските продукти са поевтинели. През първото тримесечие средната цена на селскостопанските продукти в България намаля с 3 на сто, според данните на европейската статистическа агенция, предаде БТА.

По отношение на цените на производствените ресурси за българските селскостопански производители, Евростат отчита поскъпване средно с 8,35 на сто след годишен ръст с 0,8 на сто през първото тримесечие.

През второто тримесечие на 2026 г. с най-много в ЕС са поевтинели селскостопанските продукти в Дания (17,2 на сто), Ирландия (16,2 на сто), Латвия и Естония (по 14,5 на сто за всяка), както Люксембург и Литва (по 14,2 на сто за всяка). Най-големите темпове на растеж на цените са отбелязани в Хърватия и Малта (по 3,9 на сто за всяка) и Кипър (3,5 на сто).

Средната цена на производствените ресурси в сектора, които не са свързани с инвестиции, се е повишила във всички държави от ЕС. Най-голямо е било поскъпването на производствените ресурси в Литва (16,4 на сто), Румъния (11,7 на сто) и Латвия (9,7 на сто), а най-малко в Унгария, Португалия (по 1,2 на сто за всяка) и Малта (1,5 на сто).

Сред основните селскостопански продукти в ЕС с най-много е спаднала средната цена на млякото – с 16,6 на сто през второто тримесечие на 2026 г. на годишна база, както и на зърнените култури с 5,6 на сто.

Сред основните стоки и услуги, използвани в селското стопанство, средната цена на енергията и смазочните материали в ЕС се е повишила с 22 на сто, а тази на торовете и почвените подобрители — с 13,4 на сто.

Средната цена на селскостопанските продукти в Европейския съюз е спаднала с 5,8 на сто през второто тримесечие на 2026 г. на годишна основа. Тенденцията на поевтиняване на селскостопанската продукция продължава трето поредно тримесечие.

Стойността на производствените ресурси в селскостопанския сектор, в това число стоки и услуги, консумирани в селското стопанство, като енергия, торове или фуражи, се е повишила средно с 4,7 на сто за същия период. Производствените ресурси в сектора запазиха относителна ценова стабилност през цялата 2025 г. и през първото тримесечие на 2026 г.