Най-старият дилър на BMW в света фалира

Германската Wahl-Gruppe, която се представя за най-стария все още активен дилър на BMW в света, подаде молба за несъстоятелност. Засегнати са шест фирми, 31 локации и около 1000 служители.

Компанията продава BMW повече от век, оцелявайки след войни, икономически кризи и огромни промени в автомобилната индустрия, но сега е изправена пред най-голямото предизвикателство в историята си. Основана е през 1898 г. като работилница за производство на везни и железни конструкции, а през 1923 г. започва да продава мотоциклети BMW.

На 3 септември администрацията подаде искане за започване на производство в собствения си административен орган пред съда в Зиген. Това означава, че съществуващото ръководство продължава да управлява компанията с надзора и помощта на специалисти по преструктуриране, като същевременно се опитва да намери начин за продължаване на дейността.

Търговските салони и сервизните центрове във федералните провинции Северен Рейн-Вестфалия, Хесен и Рейнланд-Пфалц продължават да работят нормално засега, а заплатите на служителите са гарантирани поне до края на ноември.

Като основни причини за проблема "Вал" посочва нарастващите разходи, намаляващите приходи и нарастващото нежелание сред частните и бизнес клиентите. Компанията твърди, че се бори с комбинация от тези проблеми от няколко години. Особено интересно е, че едновременно с това тя разширява силно бизнеса си. Само за две години към офертата са добавени 11 автомобилни марки, включително няколко от Stellantis и китайските Leapmotor, Maxus, MG и Xpeng.

Днес Wahl-Gruppe представлява цели 16 марки, сред които BMW, Mini, Ford, Kia, Mazda, Opel, Peugeot, Citroеn, Jeep, Alfa Romeo и няколко китайски производители. Самата компания заявява, че с над 1000 служители е сред 20-те най-големи дилъри на автомобили в Германия.