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Бизнесът ще плаща с 6% по-скъп ток утре

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Бизнесът утре ще плаща с 6 на сто по-скъп ток. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

При средна цена от 200,66 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 11 септември, предаде БТА.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 188,50 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 6,45 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 189,33 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 211,97 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 107 162,92 мегаватчаса електроенергия.

На пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 178,48 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 186,89 евро (без ДДС) за мегаватчас.

Бизнесът утре ще плаща с 6 на сто по-скъп ток.

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