Илин Димитров: Китай е пазар с огромен потенциал за българския туризъм

Китай е един от най-големите туристически пазари в света, а България трябва да бъде много по-видима на него. Това заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров по време на срещата си с министъра на културата и туризма на Китайската народна република Сун Йели в Пекин.

„Имаме какво да предложим – богато културно-историческо наследство, балнео и СПА туризъм, природа, вино и гастрономия. Целта ни е да превърнем добрите отношения между двете държави в реален ръст на туристическите пътувания", заяви Димитров.

Двамата министри обсъдиха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в туризма, увеличаване на туристическия обмен и по-активното представяне на България на китайския пазар, съобщиха от министерство на туризма.

Сред основните теми бяха възможностите за директна въздушна връзка между България и Китай, ускоряване на процедурите за издаване на визи за китайски туристи, както и развитието на по-преки контакти между туристическия бизнес на двете страни.

Обсъдено бе и организирането на икономически форум между китайски и български туроператори по време на Фестивала на розата в Казанлък. Целта е да бъдат създадени нови бизнес контакти и конкретни възможности за съвместни туристически продукти и по-активен обмен между двата пазара.

По време на срещата Димитров връчи на Сун Йели официална покана да посети България. Той подчерта готовността на страната ни двустранният диалог да продължи с конкретни инициативи и устойчиво партньорство.

Срещата се проведе в рамките на посещението на министър Димитров в Пекин за участие в 19-ата сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество.