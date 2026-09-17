И Мюнхен започна да тества автономни коли, все още без пътници

Три модифицирани микробуса започнаха да се движат по обществените пътища в квартал Герн в Мюнхен.

Това е първият тест на автономни превозни средства по заявка по обществени пътища в Мюнхен. В началната фаза те ще се движат по предварително определени маршрути и без пътници. Във всеки автомобил постоянно присъства човек, който следи трафика и може да се намеси по всяко време.

Другите участници в движението не са длъжни да спазват никакви специални правила. Операторите само посочват, че тестовите автомобили могат от време на време да извършват необичайни, но контролирани маневри при шофиране или спиране. Те обаче подчертават, че автомобилите са визуално лесно разпознаваеми по улиците и че се движат предвидимо.

Тестовите автомобили не са обикновени производствени Volkswagen ID. Те са оборудвани със заводска система за автономно шофиране. Развойната компания IAV е оборудвала колите със собствени сензори и софтуер. Те трябва да наблюдават околността, да оценяват пътната обстановка и да се движат самостоятелно по определени маршрути.

Първата фаза е да се провери безопасната и стабилна работа на системата в реален градски трафик. Разработчиците ще оценят поведението при шофиране, как автомобилите се представят при разпознаване на обкръжението си, как взаимодействат с другите участници в движението и колко надеждна е цялата система като цяло.

MINGA е съкращение от "Автоматизираният обществен транспорт на Мюнхен със споделено пътуване, самостоятелни автобуси и автобусни колони". Шестнадесет партньори си сътрудничат под ръководството на консорциума на отдела за мобилност на града. До средата на 2027 г. ще бъдат тествани автономен обществен автобус и автобусна колона в реални условия. Германското федерално министерство на транспорта финансира проекта с приблизително 13 милиона евро.