Пеев: С ЕК чакаме стабилно правителство в Румъния, за да преговаряме за още 2 моста на Дунав

Най-големият ни дефицит е вертикалната свързаност. Кабинетът се е фокусирал върху преминаването при Кресненското дефиле, заради големите задръствания и се търси как да бъде ускорен проектът. На второ място са мостовете на Дунав. Това заяви министърт на транспорта и съобщенията Георги Пеев в отговор на депутатско питане по време на изслушване в транспортната комисия на парламента.

Той припомни, че е подписан договор за предпроектно проучване за втори мост на Дунав при Русе, което се обжалва. Но тези намерения не били достатъчни. Пеев съобщи пред депутатите, че е разговарял с еврокомисаря по транспорта Апостолос Цицикостас за още два моста над реката. И двамата чакат стабилно правителство в Румъния, за да започнат преговори за тях.

Министърът продупреди да не очакват от него обещания за четири, за пет моста на Дунав, каквито случаи е имало, защото за всяко такова съоръжение се водят трудни преговори. Затова се търси помощта на Брюксел. Докато Креснеското дефиле е отговорност на МРРБ, то мостовете са наш приоритет, каза още той.

Появили са се технически неизправности при някои от мотрисите на "Шкода", но според експертите те не били значими, той даде пример с един от отказите, който бил, че не се затваря врата на мотриса. Освен това при цялата електроника в новите мотриси било естествено, въпреки че са обучени, на машинистите да им трябва време, за да се справят с тънкостите.

Интересът на държавата е защитен, защото в договора е записано, че производителят отговаря за поддръжката в продължение на 12 години. В момента тези технически откази се отстраняват. Пеев каза, че имал забележки по клаузите за поддръжката и на мотрисите на "Шкода", и на тези на "Алстом", но договорите са каквито са, поясни още той в отговор на питане на народнен представител.