Годишните финансови отчети ще бъдат в отделен поток за обработка в Търговския регистър

Министерството на правосъдието подкрепи законовите промени, които трябва да ускорят работата на регистъра и да облекчат бизнеса

Годишните финансови отчети (ГФО), докладите за дейността и декларациите за липса на дейност ще бъдат в отделен поток за обработка и натрупването им няма да възпрепятства разглеждането на други производства по същата партида в Търговския регистър. Това предвиждат промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, получили почти единодушна подкрепа на първо четене в Комисията по правни въпроси на НС, като само един народен представител гласува „въздържал се".

Основната цел на промените е да се преодолее нарастващото забавяне и да се осигури произнасяне в законовите срокове от длъжностните лица по регистрацията. Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията подкрепят предложените промени, заяви пред комисията заместник-министърът на правосъдието Ива Кечева.

„Отделянето на заявленията за ГФО от останалите производства значително ще улесни бизнеса идейността на длъжностните лица по регистрация. Обработването на годишните финансови отчети няма да бъде прекъсвано – работата по тях ще продължи и ще бъде засилена", каза по време на заседанието Кечева и допълни, че проблемът със забавяне на обработката на ГФО е от 2021 г. и се е задълбочавал през годините, а допълнителното натоварване, свързано с прилагането на закона за въвеждане на еврото, е довело до близо 100% увеличение на постъпващите заявления.

Със законовите промени натрупаните заявления за ГФО няма да забавят вписването на промени и разглеждането на други производства по партидата на търговеца, което е от съществено значение за нормалното функциониране на търговския оборот.

За преодоляване на изоставането се предвижда през следващите две години изпълнителният директор на Агенцията по вписванията да може да назначава до 30 допълнителни длъжностни лица по регистрацията със срочни трудови договори до една година, след конкурс.

Те ще бъдат насочени приоритетно към обработването на натрупаните заявления за ГФО.