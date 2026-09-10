СЕМ ще изслуша Милена Милотинова за свалянето на Георги Ангелов от ефир

Съветът за електронни медии (СЕМ) ще изслуша генералния директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова и Управителния съвет на обществената медия за планираните програмни промени, включително по повод освобождаването на журналиста Георги Ангелов като водещ на предаванията „История.БГ“ и „От Европа и напред“. Решението беше взето на днешното заседание на регулатора.

Членовете на СЕМ гласуваха единодушно с четири „за“ да изслушат ръководството на БНТ по време на шестмесечния му отчет, пише БТА.

Темата беше включена като първа точка в дневния ред по предложение на Пролет Велкова, член на СЕМ. Тя посочи, че до момента не са известни основанията за освобождаването на Ангелов и определи като необходимо ръководството на БНТ да даде яснота по случая.

По думите й става дума за журналист с десетилетия професионален опит и авторитет, чиито предавания имат висока образователна стойност и стабилна аудитория. „Неговите предявания, смятам, са уникални с това че имат изключително висок образователен ефект върху публиката, а безспорно е - знаем всички, това е сред основните мисии на обществената телевизия - да образова своята аудитория, да образова обществеността. В предяванията му винаги участват висококвалифицирани академични хора с авторитет, с утвърдени позиции в научния свят“, посочи още тя.

Велкова предложи СЕМ да изпрати писмо до генералния директор на БНТ Милена Милотинова, като поиска писмено обяснение за основанията за кадровото решение. Тя уточни, че вече има и подписка от „сериозни имена“ в защита на Георги Ангелов. По думите й регулаторът не трябва да се води от външни фактори, но ако те носят справедливо възмущение, членовете трябва да се вслушат.

Предложението за писмо до БНТ бе гласувано от членовете, но не бе прието с един глас „за“ на Пролет Велкова и трима въздържали се - на председателя на СЕМ Габриела Наплатанова и на членовете Симона Велева и Къдринка Къдринова.

Къдринка Къдринова, член на СЕМ, отбеляза, че това е поредният случай, в който се вижда не толкова обществена, колкото политическа реакция. „Аз съм крайно смутена от това, че Съветът за електронни медии някак си се превръща в тенденция да бъде ехо на политически декларации, позиции, оценки“, каза тя.

Къдринова посочи, че фактът, че политици, включително политически лидери, вземат отношение по случая и определят решението като политически мотивирано, „не прави особено добра услуга на журналистическия авторитет на Георги Ангелов“.

„Защото логиката допуска, че след като една политическа сила говори за политически натиск срещу определен журналист, очевидно, когато този журналист влиза в някакви промени с оглед на суверенното ръководство на медията, в която работи - в случая БНТ, когато политическа сила взима такова отношение и твърди, че има политическо решение спрямо свалянето му от ефира в едно предаване, което не би трябвало да е политическо, това означава, че те виждат в него, тези политически говорители, виждат в него свой представител в БНТ. Това за мен е крайно смущаващо“, каза тя.

Тя настоя Съветът за електронни медии да спазва наистина своя профил на медиен регулатор. Не на медиен съдник на средата, в която всички се движим - медийна и обществена.

Къдринова посочи, че предстои представяне на отчета на ръководството на БНТ пред СЕМ, когато може да бъде поставен въпросът за промените и да бъдат поискани подробности за взетите решения. „Но в крайна сметка, нека си дадем сметка и за нещо съвсем професионално - Българската национална телевизия има ново ръководство. Това ръководство прави нова програмна схема“, каза тя.

Къдринова отбеляза, че членовете на СЕМ вече са разговаряли с ръководството на БНТ по предстоящите промени и предстои да видят новата програмна схема. „Но нека да им дадем възможност да изградят тази схема и да я аргументират, може би, по време на отчета си“, посочи тя.

Според Къдринова политиците имат право да изразяват своите позиции, но това не трябва да влияе върху работата на медийния регулатор.

Членът на СЕМ Симона Велева подчерта, че след като се е запознала с наличната информация по този случай, подкрепя ръководството на БНТ и председателя на СЕМ.

„За мен всякакви опити председателят на СЕМ и генералният директор на Българската национална телевизия да бъдат привиквани в Народното събрание в кампания, за да може да се използва този случай за политически дивиденти и да бъде изопачен като цензура, са спекулативни и представляват груба намеса в автономността както на регулатора, така и на Българската национална телевизия“, заяви членът на Съвета за електронни медии Симона Велева на днешното заседание на регулатора.

„Разбирам, че когато един журналист в началото на програмния сезон се оплаче, че е бил премахнат от екран и това е политически мотивирано, той има своите основания да мисли така и трябва да бъде защитен“, каза Велева. В същото време, тя посочи, че според информацията, с която разполага, журналистът не е представил концепция за бъдещето на предаването. Тя подчерта, че „История.БГ“ е културно и образователно предаване, в което следва да се спазват принципите на плурализъм и представяне на различни гледни точки. „Парадоксално се употребява политически натиск, той да бъде запазен в телевизията“, каза Велева, коментирайки твърденията за политически мотиви зад кадровото решение. Тя посочи още, че разбира, че използването на случая за политически дивиденти и опита да бъде изопачен като цензура, са спекулативни и са груба намеса, както в автономността на СЕМ, така и на БНТ.

„Аз разбирам, че ръководството на Българската национална телевизия няма право да прави, каквито и да било кадрови промени, ако не ги съгласува с политици достатъчно рано, за да могат те да одобрят. И считам, че това е абсолютно недопустимо“, заяви тя. По думите й обаче трябва да се проявява внимание при използването на термина „цензура“.

„Аз не съм видяла нито какви тези, нито какви факти, никакви съдържателни елементи от това предаване се опитват да бъдат ограничени“, каза Велева. Тя отбеляза, че е зрител на „История.БГ“ и че в предаването се редуват различни водещи, всеки със свой стил. По думите й от ръководството на БНТ са заявили пред СЕМ намерение да въведат по-унифициран подход и да има разпознаваеми лица за отделните предавания.

Велева отбеляза, че ако няма конкретни данни за ограничаване на определени тези или позиции, думата „цензура“ не трябва да се използва. „То тогава не трябва да използваме в никой случай думата цензура. Ако има някакви исторически тези, които се опитват да бъдат приглушени, нека да се кажат и за тези исторически тези“, каза тя.

По думите й журналистът, който остава водещ на предаването, също е доказан професионалист, а гостите са тези, които представят различни гледни точки. „Аз не съм видяла нищо противоречиво. Напротив, този професор в БАН, който е историк и който има много ясен и балансиран подход. И всъщност гостите са тези, които изказват различни тези“, каза Велева. Тя припомни, че СЕМ е отказвал да разглежда определени сигнали, свързани с „История.БГ“, с аргумента, че предаването е образователно, а не политическо.

„Но сега, в навечерието на кампанията, аз разбирам, че това е цяло политическо било. Явно. Или пък се използва за политически натиск“, коментира Велева. Според нея подобен натиск е „абсолютно недопустимо“.

„Да, нека да покани госпожа Милотинова да даде своето становище по въпроса. Но мисля, че Съветът за електронни медии трябва твърдо да застане зад нея“, каза Велева.

„Защото тогава, когато българските данъкоплатци искат отговор на кадрови решения в Българската национална телевизия, това е легитимно и може да се случи в рамките на Съвета за електронни медии и в основните законови форми. Но когато председателят на СЕМ и шефът на телевизията биват привикани в парламента да се обясняват защо е взето едно или друго решение, това вече наистина е форма на политически натиск“, заяви Симона Велева.

Председателят на СЕМ Габриела Наплатанова уточни, че тези казуси са чувствителни и винаги са били на вниманието на регулатора и той винаги публично ги е обсъждал. Тя посочи, че до момента има един сигнал в деловодството на Съвета по този казус.

„Призванието на СЕМ е да пази медийната свобода и да подкрепя и насърчава редакционната независимост. Затова правихме и поредица от дискусии, събития и изискахме от медиите вътрешни документи , с които те гарантират свободата на журналистическия труд. По конкретния казус, снятам за подходящо, БНТ да комуникира планираните промени, които са свързани с утвърдени предавания и лица на медията, не само с конкретно визирания журналист“, каза тя.

Според Наплатанова това би могло да се аргументира по време на отчета на шестте месеца от управлението на генералния директор на обществената медия заедно с новият управителен съвет. Тя отбеляза, че промените в програмното съдържание и плановете се представят и обсъждат публично и открито по време на отчета на ръководството на обществените медии, а Съветът следи преди всичко за изпълнението на закона и описаните в него задължения и ангажменти на обществените медии, запазването на програмните параметри в лицензите. „Право на генералния директор на една обществена медия е да подбира екипа си - и според Закона за радио и телевизия, и според Европейския акт за свобода на медиите, и според вътрешните етични и организационни правилници на БНТ, служителите в обществената медия не могат да приемат указаия отвън в журналистическата си работа и в редакционната си решения и се насърчава и ще се насърчава тази независимост“, каза още Наплатанова.

Тя припомни, че още при представянето на управленската програма на новия управителен съвет на БНТ са били загатнати промени в прогрманата схема на обществената телевизия на базата на проучване сред аудиторията.

„БНТ и БНР имат специални отговорности и са призвани да работят с най-висок професионализъм, да вземат решенията си прозрачно и в режим на плурализъм, безпристрастност и неутралност“, каза още председателят на СЕМ.

„Прогресивно ми е. Вчера бях извикан от програмния директор на БНТ и бях уведомен, че съм свален от ефир. Няма да водя повече „История.БГ“, както не мога да бъда и редактор на предаването“, написа вчера Георги Ангелов в личния си профил във фейсбук. В същия пост той отбелязва, че ще сподели в социалната мрежа какви са аргументите, когато ги получи в писмен вид, „иначе ще е просто спекулация“. Водещият посочва още, че същевременно официално му било съобщено, че е свалено и другото предаване, което водеше по БНТ2 - „До Европа и напред“.

„Признавам, това е наистина ефективен начин да бъда накаран да млъкна. Впрочем, въпреки всичките си усилия, дори Кошлуков не успя да го стори през изминалите години. За мен бе върховна отговорност да работя с всички вас в името на истината“, пише още той във фейсбук статуса си.

Програмата на БНТ е в процес на обновяване, медията не се разделя с нито един от дългогодишните си журналисти, съобщиха вчера от обществената медия. В разпространената от БНТ информация се посочва, че сред акцентите в програмата на Българската национална телевизия за новия програмен сезон 2026/2027 са нови кратки информационни форми, юбилеен епизод на предаването „Денят започва с Георги Любенов“, нови авторски рубрики и две нови предавания.

„Част от това са и промените в предаването „История.БГ“, в което досега на ротационен принцип се сменяха Георги Ангелов и Андрей Захариев. Единствената представена концепция е на Андрей Захариев. Тя предвижда да надгради познатия формат със специални изнесени издания по повод значими национални годишнини, разкази за родовата памет от наследници на значими за българската история родове, както и специални репортажи от важни за историята на България места из цялата страна. Предаването ще разшири и участието на експерти. На Георги Ангелов е предложена възможността да представи идеи за развитие на културно-образователното съдържание в програмата на БНТ, което ръководството има намерение да развива в по-голяма степен“, се посочва още в информацията на БНТ.

По казуса с позиции излязоха различни политически партии и обществени личности. ДСБ сезира ЕК, иска проверка на СЕМ и отговор от БНТ за свалянето от ефир на Георги Ангелов.

От "Продължаваме промяната" настояха за изслушване на БНТ и СЕМ заради Ангелов.

"Внесохме искане за изслушване на генералния директор на БНТ Милена Милотинова и председателя на СЕМ Габриела Наплатанова по повод свалянето от ефир на Георги Ангелов. Това е изключително важно", посочиха от ПП.

ПП „Движение Да България“ също разпространи позиция, в която се посочва, че зрителите заслужават ясни мотиви и уважение към интелекта им. Административните евфемизми само засилват подозрението за политическа разправа.